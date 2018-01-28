مستند «مافه» آماده نمایش شد/ رونمایی از تیزر فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «مافه» با نگاهی مراسم مافه در شهر شهداد بعد از ۲ سال تولید به پایان رسید و تیزر این فیلم با گویندگی علی رضا رازانی تهیه شده است.

این مستند روایتگر مراسم مافه است که در شهر شهداد در جنوب شرق ایران هر ساله برگزار می شود. این آیین با زندگی مردمانی از جنس نخل و آفتاب و کویر در هم تنیده شده و بخش مهمی از فرهنگشان است که سینه به سینه به نسل های بعد منتقل می شود.

پژوهش و پیش تولید این مستند از ۲ سال پیش آغاز شد و پس از طی کردن تصویربرداری در یک سال گذشته، تدوین و صداگذاری آن به پایان رسید و آماده نمایش شد و به زودی در شهر شهداد رونمایی می شود.



عوامل این پروژه عبارتند از تدوین: سید حمید میرحسینی، مدیر تولید و عکاس: سمیرا شیخ مظفری، تصویربردار: غلا مرضا سعادت، صدابردار:رضا نوروز بیگی، مدیر رسانه ای: سارا کبریایی، طراح پوستر: سمیرا شیخ مظفری، موسیقی محلی: علی کریم شجاعی و محمد اسماعیلی، اصلاح رنگ و نور: رضا سیف الدینی، دستیار تصویر: اشراق تقی زاده، تدارکات: طیبه رجبی، دستیار کارگردان: منصور قاسمی، تهیه کننده: عباس تقی زاده و سید حمید میرحسینی.