به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری محسن تقی پور گفت: با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد کاربردی فرهنگ قرآنکریم در مسیر پاسخگویی به نیازهای معرفتی و مهارتی اقشار مختلف جامعه نیازمند برگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی به صورت منسجم در استان هستیم.
سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در این راستا چهارکارگاه سبک زندگی قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
وی بیان کرد: این کارگاهها از اواسط بهمن ماه آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت که امیدواریم در ارتقای اندیشه قرآنی در جامعه مؤثر واقع شود.
تقی پور با اشاره به اینکه این چهار کارگاه در شهرستان های کیار، کوهرنگ، فارسان و اردل برگزار میشود، ادامه داد: برای برگزاری این کارگاهها در شهرهای مختلف استان از ظرفیت اساتید مطرح کشوری استفاده میکنیم.
سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان افزود: گروه مخاطب این کارگاهها اقشار تأثیرگذار جامعه چون بانوان فرهیحته، معلمان و مدیران مدارس آموزش و پرورش، جامعه قرآنی و بانوان دستگاههای اجرایی است.
تقی پور گفت: با توجه به نقش تأثیرگذار بانوان در جامعه و خانواده تلاش ما بر این است که گروه مخاطب کارگاههای سبک زندگی قرآنی را بانوان تشکیل دهند.
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