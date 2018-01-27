به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «ایران به مثابه قدرت منطقه‌ای الزامات، فرصت‌ها و تهدیدها» سه شنبه هفته جاری با حضور کارشناسان و متخصصین این حوزه‌ در موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

محورهای این نشست به شرح ذیل است:

تبیین موضوع نشت علمی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط رئیس نشست علمی «محمدباقر خرمشاد»

الزامات ایران به مثابه قدرت منطقه‌ای «دهقانی فیروزآبادی»

تهدیدهای ایران به مثابه قدرت منطقه‌ای «محمدرضا دهشیری»

فرصت‌های ایران به مثابه قدرت منطقه‌ای «سعدالله زارعی»

الگوهای رفتاری فرا روی ایران به مثابه قدرت منطقه‌ای «عبدالله خانی»

سناریوی فرا روی جمهوری اسلامی ایران در نظم و امنیت منطقه‌ای «اسلامی»