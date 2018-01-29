به گزارش خبرنگار مهر، ویلیامز در این «تئاتر - خاطره» از متدهای سینما مخصوصاً فیلم‌های صامت وام می‌گیرد تا پیوستگی از هم گسیخته جریان فکری «تام وینگ‌فیلد» را که داستانش را دربردارد، نشان دهد. صحنه‌ها به صورت «فلاش بک» به نمایش درمی‌آیند که با جمله‌های کمی نوستالژیک و تمسخرآمیزی نشان شده‌اند.

در این اثر، تام فیلمنامه‌ای در دست دارد و گهگاه هم تفسیری تلخ و شیرین از خود بیان می‌کند. او به طرز موفقیت‌آمیزی نویسنده، راوی، کارگردان و بازیگر است. خاطرات اوست که وی صحنه به نمایش درمی‌آید. ترکیب اجزای نمایشنامه با سبک سینمایی، اثری از فردیتی ناپیوسته ایجاد می‌کند که ماهیت این کار، بخصوص است.

پشت جلد این کتاب آمده است:

«تام در خاطراتش زمانی را به‌یاد می‌آورد که بار زندگی مادر سختگیر و خواهر معلولش را روزها با کار در انبار به دور از فضای شاعرانه مورد علاقه‌اش به‌دوش می‌کشیده و شب‌ها نیز با هدف فرار از تکرار روزی ملال‌آور، به‌دنبال هیجان از خانه بیرون می‌زده است تا اینکه پسری به‌نام جیم را با خود به خانه می‌برد و اعترافی نزد او می‌کند...»

کتاب ۱۴۴ صفحه‌ای «باغ وحش شیشه‌ای» با ترجمه امیرمحمد جوادی از سوی انتشارات مجید به قیمت ۱۴ هزار تومان و در شمارگان ۵۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.