داستان «جاسوس» پائولو کوئلیو به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، داستان این کتاب از زبان «ماتا هاری»، زنی که به اتهام جاسوسی علیه فرانسه در برابر جوخه اعدام ایستاد و بیش از یک قرن از مرگ سوال برانگیز او می‌گذرد، روایت می‌شود.

در بخشی از پشت جلد کتاب می‌خوانیم:

«در زمان کودکی، پدر و مادرم مجبورم کردند تا پیانو یاد بگیرم؛ کاری که از آن متنفر بودم. زمانی که از خانواده جدا شدم؛ همه آنچه را که آموخته بودم، فراموش کردم به‌جز یکی: اگر سازت کوک نباشد، نواختن اکثر ملودی‌های زیبای جهان به آهنگی گوش‌خراش تبدیل می‌شوند.

زمانی که در وین بودم و خدمت نظام‌وظیفه را انجام می‌دادم، طی دو روز مرخصی که برای استراحت و تجدید قوا داشتم، پوستر دختری را دیدم بدون این‌که خودش را از نزدیک دیده باشم، فوراً چیزی را در وجودم احساس کردم که هیچ مردی نباید آن را تجربه کند، عشق در نگاه اول».

کتاب «جاسوس» با ترجمه بهناز سلطانیه در ۱۶۸ صفحه، ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۵ هزار تومان راهی بازار نشر شده است.