مهاجم ایرانی در تیم زیر ۲۳ سال شباب الاهلی؛ سقوط آزاد غندی پور!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غندی‌پور، مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات، در ادامه شرایط متفاوت خود در این باشگاه به تیم زیر ۲۳ سال منتقل شد و شب گذشته در ترکیب این تیم برابر الجزیره به میدان رفت.

تیم زیر ۲۳ سال شباب الاهلی در هفته چهارم رقابت‌های لیگ حرفه‌ای امارات به مصاف الجزیره رفت که این مسابقه با شکست یک بر صفر شباب الاهلی به پایان رسید. غندی‌پور نیز در این دیدار فرصت حضور در میدان را پیدا کرد تا نخستین تجربه خود در تیم زیر ۲۳ سال باشگاه را پشت سر بگذارد.

شباب الاهلی با این شکست، هفت امتیازی باقی ماند و در حال حاضر در رده پنجم جدول لیگ زیر ۲۳ سال امارات قرار دارد.

انتقال غندی‌پور به تیم زیر ۲۳ سال شباب الاهلی در شرایطی اتفاق افتاده که این مهاجم ایرانی طی پنجره‌های مختلف نقل‌وانتقالاتی لیگ برتر ایران همواره مورد توجه و در فهرست گزینه‌های تیم‌های مطرح فوتبال کشور قرار داشته است.

غندی‌پور که با توجه به سن و سابقه‌اش یکی از مهاجمان مورد توجه فوتبال ایران محسوب می‌شود، پس از حضور در فوتبال امارات نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب تیم بزرگسالان شباب الاهلی به دست آورد و فرصت بازی چندانی نصیبش نشده است.

همین مسئله باعث شده انتقال او به تیم زیر ۲۳ سال شباب الاهلی در این مقطع مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که مهاجم ایرانی به جای حضور در ترکیب تیم بزرگسالان، حالا باید برای تیم رده سنی این باشگاه به میدان برود.