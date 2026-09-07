صدرنشینی «مرد عنکبوتی» برای ششمین هفته؛ بازگشت به روزهای پیش از کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» برای ششمین آخر هفته متوالی در رتبه اول گیشه داخلی آمریکا جای گرفت تا یک موفقیت نادر را برای خودش رقم بزند.

«روز کاملاً جدید» در طول آخر هفته ۱۸ میلیون دلار فروخت و برآورد شده که در تعطیلات روز کارگر (دوشنبه) هم فروشش به ۲۳.۳ میلیون دلار برسد.

جدیدترین ماجراجویی پیتر پارکر، طولانی‌ترین مدت زمان حضور در رتبه اول گیشه‌های آمریکا از زمان «آواتار: راه آب» در سال ۲۰۲۲ را به نام خود کرده است. «آواتار: راه آب» ۷ آخر هفته متوالی در جایگاه اول قرار داشت.

با این حال نکته قابل توجه این است که «مرد عنکبوتی» زودتر از هر فیلم دیگری به فروش ۹۰۰ میلون دلاری در گیشه سینماهای آمریکا رسید.

«مرد عنکبوتی» در مجموع در سینماهای آمریکا ۹۲۳ میلیون دلار فروش کرده و به نظر می‌رسد به زودی از «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» در سال ۲۰۱۵ (۹۳۶ میلیون دلار، بدون احتساب تورم) جلو بزند و عنوان پرفروش‌ترین فیلم تمام دوران در گیشه داخلی را از آن خود کند.

این فیلم که چهارمین اقتباس سونی از «مرد عنکبوتی» با بازی تام هالند در نقش اصلی است، ۲.۴ میلیارد دلار در سطح جهانی فروخته و عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ را از آن خود کرده است. تنها «آواتار» در سال ۲۰۰۹ ( با فروش ۲.۹ میلیارد دلار) و «انتقام‌جویان: پایان بازی» ( با فروش ۲.۷ میلیارد دلار) بیش از این فیلم فروخته‌اند.

تابستان امسال بهترین فصل سینما از زمان کووید که موجب فروپاشی صنعت سینما شد، بوده است و فروش بلیت بین ماه مه تا اوایل سپتامبر به ۴.۷۳ میلیارد دلار رسید تا دومین تابستان بزرگ تاریخ ثبت شود. این رقم با رکورد بالای ۴.۷۵۵ میلیارد دلار (بدون احتساب تورم) در تابستان سال ۲۰۱۳ فاصله چندانی ندارد.

چندین فیلم پرفروش از جمله آثار استودیویی بزرگ مانند «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید»، «اودیسه»، «داستان اسباب‌بازی ۵»، «شیطان پرادا می‌پوشد ۲» و همچنین فیلم‌های مستقل موفقی مانند «وسواس» و «اتاق‌های پشتی» چنین موفقیتی را رقم زدند.

در این میان «اودیسه» در هشتمین آخر هفته اکرانش، جایگاه دوم را در اختیار داشت و در فاصله جمعه تا یکشنبه ۱۳ میلیون دلار فروخت. این فیلم پرفروش کریستوفر نولان از اواسط ماه جولای تا به امروز ۵۸۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۱.۶۲ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشته است. آی‌مکس ۴۸۶ میلیون دلار در سطح جهانی به این فیلم کمک کرده است که ۳۰ درصد از کل فروش گیشه فیلم را تشکیل می‌دهد.

پس از یک تابستان پرامید برای سینماها، نوبت اکران‌های پاییزی فرا می‌رسد که شامل فیلم‌هایی چون «جادوی عملی ۲» با بازی نیکول کیدمن و ساندرا بولاک، کمدی «دیگِر» با بازی تام کروز، بازسازی «رزیدنت اویل» به کارگردانی زک کرگر کارگردان «سلاح‌ها» و اقتباس «وریتی» کالین هوور با بازی آن هاتاوی و داکوتا جانسون خواهد بود.

فیلم‌های بزرگی مانند «انتقام‌جویان: روز قیامت»، «تل‌ماسه: قسمت سوم» و «جومانجی ۳» برای حوالی کریسمس نیز در نوبت اکران هستند و پیش‌بینی می‌شود که فروش آمریکای شمالی برای اولین بار از زمان همه‌گیری از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رود. به نظر می‌رسد سینما واقعاً زنده است!