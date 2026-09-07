جزئیات اردوی تیم ملی فوتبال زنان از زبان جعفری

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان با اشاره به اینکه تلاش میکنیم با ارزیابی بازیکنان باتجربه و جوان ترکیب مورد نظر خود را شناسایی کنیم، گفت:با نگاه به آینده تیم ملی را به سمت جوانگرایی و پشتوانهسازی هدایت خواهیم کرد. اردوی حال حاظر به مدت ۶ روز برگزار میشود و حدود ۵ روز آن به برنامههای فنی اختصاص دارد. با توجه به قرار گرفتن در آستانه فیفادی فرصت مناسبی فراهم شده تا در کنار بازیکنان باتجربه چند بازیکن جدید نیز به جمع ملیپوشان اضافه شوند و شرایط آنها را از نزدیک ارزیابی کنیم.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که از بین بازیکنان حاضر در اردو نفراتی را که مدنظر کادر فنی هستند شناسایی کنیم. در کنار این موضوع یکی از اهداف اصلی من جوانگرایی است. دوست دارم تیم ملی نسبت به گذشته جوانتر شود و در کنار توجه به شرایط فعلی، نگاه ویژهای به آینده داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ادامه داد: اعتقاد دارم باید از همین امروز برای آینده تیم ملی برنامهریزی کنیم. به همین دلیل شناسایی بازیکنان جوان و مستعد برای ما اهمیت زیادی دارد. بازیکنانی که توانایی و پتانسیل حضور در تیم ملی را دارند باید فرصت دیدهشدن و قرار گرفتن در چرخه تیم ملی را پیدا کنند.
جعفری با اشاره به ضرورت ایجاد پشتوانه برای تیم ملی عنوان کرد: در صحبتهایی که داشتم تأکید کردم که باید یک تیم «ب» قدرتمند نیز بهعنوان پشتوانه تیم «الف» داشته باشیم. هدف این است که بازیکنان مستعد در این چرخه قرار بگیرند و با برنامهریزی مناسب پشتوانهای قوی برای تیم ملی ایجاد شود. این موضوع میتواند در سالهای آینده به تیم ملی کمک زیادی کند.
وی در ادامه از همکاری باشگاهها با تیم ملی قدردانی کرد و گفت: از باشگاهها که همکاری لازم را با تیم ملی داشتهاند، تشکر میکنم. این همکاری نقش مهمی در برگزاری اردوها و اجرای برنامههای آمادهسازی دارد و امیدوارم این تعامل در ادامه نیز ادامه پیدا کند.
جعفری درباره شرایط بازیکنان در اردوی جاری تاکید داشت: خوشبختانه بچهها شرایط خوبی دارند و با انگیزه تمرین میکنند. در بخش فنی نیز مطابق برنامه پیش رفتهایم و تلاش کردهایم کارهای فنی و تاکتیکی مورد نظرمان را اجرا کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان افزود: در کنار مسائل فنی و تاکتیکی بحث آمادگی جسمانی بازیکنان نیز برای ما اهمیت زیادی دارد. تلاش میکنیم بازیکنان از لحاظ بدنی به شرایط مطلوب برسند و در عین حال میزان فشار تمرینات را به شکلی مدیریت کنیم که از آسیبدیدگی آنها جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: تمام تمرکز ما این است که یک تیم ملی خوب و قدرتمند داشته باشیم؛ تیمی که علاوه بر اهداف فعلی برای آینده نیز برنامه داشته باشد. امیدوارم با جوانگرایی، شناسایی استعدادهای جدید و ایجاد یک پشتوانه مناسب بتوانیم تیم ملی فوتبال زنانی در شان ایران بزرگ داشته باشیم و به اهدافی که برای این تیم در نظر گرفتهایم، دست پیدا کنیم.
نظر شما