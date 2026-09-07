کشت کلزا در تبریز در سال زراعی جدید در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل حاتمیان صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی کشت پاییزه شهرستان تبریز، با تأکید بر ضرورت توسعه کشت دانههای روغنی، اظهار کرد: کلزا بهعنوان یکی از محصولات راهبردی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی دارد و توسعه کشت آن در سال زراعی پیش رو با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به تأمین بذر مورد نیاز کشت کلزا در شهرستان افزود: برنامهریزی برای توزیع عادلانه نهادهها و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و کارشناسی با هدف افزایش عملکرد این محصول ضروری است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به محدودیت زمانی برای کشت پاییزه، بر تسریع در اجرای برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد و گفت: در همین راستا، برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه توصیههای فنی و علمی به کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است.
حاتمیان همچنین از مسئولان مراکز جهاد کشاورزی خواست با ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو، هماهنگی لازم برای توزیع مناسب نهادهها و اجرای الگوی کشت ابلاغی را فراهم کنند.
وی سطح اجرایی مجاز برای کشت کلزا در شهرستان تبریز را ۲ هزار هکتار اعلام کرد و ادامه داد: کشت این محصول در اراضی مرغوب علاوه بر افزایش عملکرد، از نظر اقتصادی نیز برای کشاورزان سودآور است و میتواند زمینه استقبال بیشتر بهرهبرداران از کشت کلزا را فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید کلزا خاطرنشان کرد: تبریز در زمینه کشت کلزا رتبه نخست استانی را در اختیار دارد و توسعه این محصول در سال زراعی جدید با هدف بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای موجود دنبال میشود.
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