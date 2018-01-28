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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۳

فرمانده انتظامی اسدآباد خبر داد:

دستگیری ۵ سارق و کشف ۸ فقره سرقت در اسدآباد

دستگیری ۵ سارق و کشف ۸ فقره سرقت در اسدآباد

اسدآباد - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۵ سارق و کشف ۸ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان همدان، اسماعیل جمشیدی از دستگیری ۵ سارق و کشف ۸ فقره انواع سرقت در شهرستان اسدآباد خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه و در پی کسب خبر و انجام کار اطلاعاتی طی هفته گذشته در این شهرستان، ۵ نفر سارق خودرو، موتورسیکلت، منزل و مغازه در این شهرستان دستگیر و ۸ فقره انواع سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: در این مأموریت‌ها، مقداری انواع مواد مخدر، ۴ هزار و ۱۵۲ نخ انواع سیگار قاچاق و مقداری اقلام ضد فرهنگی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در پایان بیان کرد: در این طرح تعداد ۳۱ نفر متهم نیز در حوزه سایر جرائم دستگیر شده و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4211854

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