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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۴

با انتشار بیانیه ای؛

پاکستان حمله خونین کابل را به شدت محکوم کرد

پاکستان حمله خونین کابل را به شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز همدری با مردم و دولت افغانستان، حمله خونین کابل را به شدت محکوم کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه ای حمله خونین روز گذشته کابل را محکوم کرد.

«محمد فیصل» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این بیانیه گفت: مردم و دولت پاکستان خود را در غم بازماندگان حمله مرگبار کابل، شریک می‌دانند.

وی ضمن بی رحمانه خواندن حمله خونین کابل گفت که اسلام آباد به شدت این حمله را محکوم می کند و اعلام می دارد که چنین حملاتی به غیر نظامیان، خلاف همه حقوق انسانی و قوانین بین الملل است.

لازم به ذکر است که صبح روز گذشته، انفجار انتحاری در چهار راه «صدارت» واقع در شهر کابل منجر به کشته شدن ۹۵ تن و زخمی شدن بیش از ۱۵۸ نفر دیگر شد.

طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

کد مطلب 4211916

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