تلفات غیرعادی طیور به دامپزشکی گلستان گزارش شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان گلستان، این اداره اطلاعیه ای برای جلوگیری از شیوع بیماری ها مرتبط با فصل سرما صادر کرد.

اداره کل دامپزشکی گلستان در این اطلاعیه اعلام کرد در پی پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر استقرار سامانه پر فشار (برودتی) در استان به منظور جلوگیری از بیماری های مرتبط با فصل سرما به ویژه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، به فعالان حوزه طیور استان توصیه می شود ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی را جدی گرفته و هر گونه تلفات غیرعادی طیور را بلافاصله گزارش کنند.

تأکید می شود استان گلستان در حال حاضر عاری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است اما برای پیشگیری لازم است مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی با تشدید ضوابط بهداشتی – قرنطینه‌ای نسبت به محافظت گله‌های خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه از تمام هم استانی ها تقاضا شده است به صورت جدی از خرید طیور زنده بازارهای محلی خودداری کنند.

در همین ارتباط تقاضا دارد درصورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی در پرندگان وحشی و اهلی موضوع را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهید.

بدیهی است مصرف گوشت طیور و تخم مرغ که در مراکز مجاز عرضه می‌شود، هیچ گونه مخاطره‌ای برای مصرف کنندگان ندارد.