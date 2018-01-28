وسیله نقلیه مخصوص غواصان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Hoverstar Flight Technology محصولی به نام AquaJet H۲ ساخته که غواصان را در اعماق آب جابه جا می کند.

این گجت با الهام از هواپیما ساخته شده و در حقیقت یک وسیله نقلیه غواصی است که هم اکنون در وب سایت Indiegogo برای جمع آوری سرمایه تجاری سازی عرضه شده است. به گفته محققان باله های این گجت به کاربر اجازه می دهد هنگام استفاده، تعادل خود را حفظ کند. جالب آنکه این وسیله نقلیه از فشار هیدرودینامیکی نیز می کاهد.

AquaJet دارای سه سرعت مختلف است و کاربر می تواند آن را تنظیم کند. بالاترین سرعت وسیله نقلیه ٩ کیلومتر برساعت است. موتور الکتریکی دستگاه نیز سروصدا ندارد. علاوه برآن باتری دستگاه پس از ١٠٠ دقیقه استفاده باید شارژ شود .

به گفته شرکت تولید کننده گجت مذکور از نمونه های موجود در بازار قدرتمندتر است و می تواند همزمان ٤ غواص را زیر آب جابه جا کند.