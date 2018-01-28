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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

هشدار تل آویو نسبت به کاهش کمک های آمریکا به تشکیلات خودگردان

هشدار تل آویو نسبت به کاهش کمک های آمریکا به تشکیلات خودگردان

یک نهاد نظامی صهیونیست نسبت به عواقب کاهش کمک های آمریکا به تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک نهاد نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی در گزارش خود اعلام کرد که کاهش کمک های آمریکا به تشکیلات خود گردان فلسطین ممکن است همکاری های امنیتی میان صهیونیستها و تشکیلات خودگردان را تحت الشعاع قرار دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که تاثیر منفی این کمک ها بر همکاری های امنیتی میان دو طرف در نهایت به وخیم شدن اوضاع در اردوگاه های کرانه باختری و گسترش دامنه درگیری ها در مرزهای شرقی نوار غزه منجر خواهد شد.

در این گزارش تاکید شده است که بر خلاف مسائل سیاسی که در جریان کاهش این کمک ها دستاوردهایی را به دنبال دارد اما در عرصه امنیتی، ارتش رژیم صهیونیستی این مساله را تهدیدی علیه اوضاع امنیتی می داند.

کد مطلب 4212047
فاطمه صالحی

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