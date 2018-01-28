دسترسی به تمام سوابق پزشکی با آیفون ممکن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، ذخیره سازی و یافتن اطلاعاتی مانند نتایج یک آزمایش یا داروهای تجویز شده یک پزشک در چند سال قبل برای افراد کار ساده ای نیست. اما اپل قصد دارد تمامی این اطلاعات را سازماندهی کند و دسترسی به آنها را از طریق گوشی های آیفون ممکن کند.

اپل با همکاری جامعه پزشکی امریکا قصد دارد سوابق پزشکی مردم این کشور را مرتب و طبقه بندی کند تا افراد مجبور نباشند هر بار به طور دستی به دنبال این اطلاعات بگردند.

طبقه بندی این اطلاعات بر مبنای استانداردی موسوم به FHIR صورت می گیرد که در زمینه انتقال سوابق دیجیتال استانداردی پذیرفته شده و متداول است. اپل همچنین نسخه بتای iOS۱۱.۳ را نیز با طراحی برنامه موبایلی موسوم به Health به روز کرده تا کاربران خود بتوانند سوابق بهداشتی درمانی را به سرعت از همین طریق مشاهده کرده و اطلاعات لازم را دریافت کنند.

بنابراین تمامی سوابق مراجعه به پزشک، بیمارستان، خرید دارو،انجام عمل جراحی و غیره از طریق یک برنامه ساده آیفون و به ترتیب زمانی مناسب در دسترس است و پزشکان می توانند بر مبنای همین اطلاعات تجویزهای بهتر و دقیق تری انجام دهند. اپل وعده داده برنامه یادشده از امنیت بالایی برخوردار باشد تا سوابق پزشکی حساس افراد به دست هکرها و کلاه برداران اینترنتی نیفتد.