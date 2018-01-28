به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه گرامیداشت عملیات های دوران دفاع مقدس یکی از مباحث مهم در بنیاد است، اظهار کرد: نکوداشت عملیات والفجر هشت در روز جمعه بیستم بهمن ماه در مسجد حضرت ولی عصر (عج) شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کاریکاتوری ترامپیسم نیز در کنار این عملیات برپا خواهد شد، افزود: رونمایی از فیلم های مستند رزمندگان را نیز برای اولین بار در دهه فجر امسال خواهیم داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خر اسان جنوبی با بیان اینکه در دهه فجر امسال چهار برنامه شاخص و محوری در بنیاد اجرایی خواهد شد، گفت: نمایشگاه ویژه دهه فجر نیز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برپا می شود.

وی با اشاره به توزیع ۳۰۰ جلد کتاب مرتبط با دفاع مقدس در کتابخانه های استان، عنوان کرد: کتاب این خط جاده ها از خراسان جنوبی در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس حائز رتبه برتر شده است.

فخر بیان کرد: خراسان جنوبی در ابتدای اسفند ماه سال جاری میزبان ۱۲ شهید گمنام خواهد بود و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) استان را با قدوم خود متبرک خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ثبت نام جشنواره ملی فانوس که بر اساس گفتمان مقام معظم رهبری در مباحث مرتبط با دفاع مقدس در سراسر کشور برگزار می شود، آغاز شده است، افزود: استان خراسان جنوبی سال گذشته در این جشنواره دو رتبه برتر در نرم افزار مجازی زیارت شهدای گمنام و ویدئو کلیپ تعبیر آزادی را کسب کرده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خر اسان جنوبی با اشاره به اینکه کلیه آثار ارسالی به جشنواره فانوس باید تولید سال ۹۶ باشد، گفت: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال جاری مهلت ثبت نام دارند.

وی با بیان اینکه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام برای اولین بار نیز برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این جشنواره با رویکرد مدافعان وطن و مدافعان حرم در دو بخش فیلم ۱۰۸ ثانیه ای و فیلم نامه برگزار می شود.

فخر ادامه داد: مهلت ارسال آثار در جشنواره رسام تا تاریخ ۲۰ اسفندماه سال جاری خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره استانی اسوه های صبر و مقاومت در استان، بیان داشت: این جشنواره در راستای الگوسازی فرهنگ شهادت بین بانوان برگزار و از زنان ایثارگر دوران دفاع مقدس تجلیل خواهد شد.