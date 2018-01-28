به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جوایز انجمن طراحی صحنه آمریکا (ADG) یکشنبه صبح به وقت ایران برندگان خود را شناخت و در بخش فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی به بهترین‌ها جایزه داد.

فیلم «شکل آب» در بخش فیلم‌ تاریخی موفق به کسب جایزه شد و «تیره‌ترین ساعت»، «دانکرک»، «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» و «پست» را پشت سر گذاشت.

در بخش فیلم فانتزی نیز «بلید رانر ۲۰۴۹» به عنوان برترین فیلم انتخاب شد و «دیو و دلبر»، «جنگ‌های ستاره‌ای: آخرین جدای»، «جنگ سیاره میمون‌ها» و «زن شگفت‌انگیز» را پشت سر گذاشت.

«لوگان» نیز به عنوان برنده بخش معاصر انتخاب شد و «کوچک کردن»، «برو بیرون»، «لیدی برد» و «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» را پشت سر گذاشت.

این در حالی است که در بخش بهترین طراحی اسکار «شکل آب»، «بلید رانر ۲۰۴۹»، «دیو و دلبر»، «تیره‌ترین ساعت» و «دانکرک» نامزد شده‌اند.

امسال انجمن طراحان هنری آمریکا برای نخستین بار در میان فیلم بلند انیمیشن نیز برترین را انتخاب کرد و «کوکو» را شایسته دریافت جایزه دانست.

سال پیش جایزه بخش فیلم معاصر به «لالا لند» اهدا شد و این فیلم جایزه اسکار را نیز دریافت کرد.

«بازی تاج و تخت»، «داستان خدمتکار»، «گلاو»، «ویل و گریس»، «جنگ ستارگان: جبهه نبرد» و «پرتلند» برندگان بخش‌های مختلف جوایز طراحی صحنه بودند.