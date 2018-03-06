به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در حالی که برندگان اسکار هر سال بیش از همیشه مورد توجه رسانه‌ها واقع می‌شوند و خبرهای مربوط به پروژه‌های بعدی آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، باید دید کدام پروژه‌ها این شانس را دارند تا با برندگان یا نامزدهای این دوره اسکار شکل بگیرند.

شماری از پروژه‌هایی که برندگان مهم این دوره و نیز نامزدهای اسکار در دست دارند، عبارتند از:

راجر دیکینز فیلمبردار که برای نخستین بار پس از ۱۴ بار نامزدی، جایزه اسکار را برای «بلید رانر ۲۰۴۹» دریافت کرد در حال کار کردن در پروژه «سهره» است که جان کراولی با اقتباس از رمان پرفروشی به همین نام نوشته دونا تارت می‌سازد.

ریچارد کینگ برنده اسکار بخش تدوین صدا که چهارمین جایزه آکادمی اسکارش را برای تدوین صدا در فیلم «دانکرک» برد در حال کار در پروژه بعدی‌اش «مردان ایکس: ققنوس تیره» است. او این پروژه را با همکاری لی اسمیت دیگر تدوینگر صدای «دانکرک» که با وی موفق به کسب جایزه اسکار شد، در دست اجرا دارد.

سیدنی وولینسکی تدوینگر «شکل آب» که از نامزدهای دریافت اسکار بود و این جایزه را به تدوینگر فیلم «دانکرک» واگذار کرد، از همین امروز کار در پروژه «گری‌هوند» یا «سگ تازی» را که درامی درباره جنگ جهانی دوم با بازی تام هنکس به کارگردانی آیرون شیندلر است، شروع کرد.

دن لاوستسن نامزد بخش فیلمبرداری برای «شکل آب» در حال تهیه فیلم «جان ویک: بخش ۳» است. وی قسمت دوم این فیلم را نیز با همین کارگردان یعنی چاد استالسکی ساخته بود.

جاناتان ایموس و پل مکلیس تدوینگران نامزد اسکار برای «بیبی درایور» نیز در حال تدوین فیلم «بچه‌ای که باید شاه باشد» هستند که با بازی پاتریک استوارت به کارگردانی جو کورنیش ساخته می‌شود.

جولین اسلیتر تدوینگر صدای فیلم «بیبی درایور» که نامزد این بخش اسکار شده بود و جایزه را به تدوینگر صدای «دانکرک» واگذار کرد نیز در حال کار برای میکس صدای فیلم «عموم» برای امیلیو استیوز است.

جان گرگوری که برای تدوین «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» نامزد اسکار شد نیز در حال تدوین فیلم «پترلو» برای مایکل لی است که داستان قتل عام پترلو در سال ۱۸۱۹ را روایت می‌کند. این کشتار درباره حمله نیروهای انگلیسی به راهپیمایی صلح‌آمیز دموکراسی خواهانه در منچستر است.