اسکار ۲۰۱۸ نامزدهایش را معرفی کرد/ بیشترین نامزدی برای «شکل آب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، امروز سه شنبه آکادمی اسکار در ساعت ۵:۲۲ صبح به وقت محلی اسامی نامزدهای خود را توسط جان بیلی رییس آکادمی اسامی اعلام کرد.

تیفانی حدیش و اندی سرکیس بازیگران سینما اسامی نامزدها را بعد از مقدمه‌ای توسط جان بیلی رییس آکادمی اسکار از سالن ساموئل گلدوین اعلام کردند.

اسامی نامزدها چنین است:

طراحی صحنه: «شکل آب»، «دیو و دلبر»، «دانکرک»، «بلید رانر ۲۰۴۹»، «تیره ترین ساعت»

فیلمبرداری: «بلید رانر ۲۰۴۹»، «تیره‌ترین ساعت»، «دانکرک»، «ماند باند»، «شکل‌آب»

طراحی لباس: «دیو و دلبر»، «تیره‌ترین ساعت»، «رشته خیال»، «شکل‌آب»، «ویکتوریا و عبدل»

تدوین صدا: «بیبی درایور»، «بلید رانر ۲۰۴۹»، «دانکرک»، «شکل آب»، «جنگ ستارگان: آخرین جدای»

میکس صدا: «بیبی درایور»، «بلید رانر ۲۰۴۹»، «دانکرک»، «شکل آب»، «جنگ ستارگان: آخرین جدای»

فیلم کوتاه لایو اکشن: «My Nephew Emmett»، «ساعت یازده»، «همه‌مان»، «کودک صامت»، ««Dekalb Elementary»

موسیقی متن اوریجینال: «دانکرک»، «جنگ ستارگان: آخرین جدای»، «رشته خیال»، «شکل‌آب»، «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری»

انیمیشن کوتاه: «بسکتبال عزیز»، «مهمانی باغ»، «Negative space»» ،« Revolting Rhymes»، «لو»

جلوه های ویژه بصری: «بلید رانر ۲۰۴۹»، «محافظان کهکشان قسمت دوم»، «کونگ: جزیره جمجمه»، «جنگ ستارگان:‌آخرین جدای» و «جنگ برای سیاره میمون‌ها»

تدوین فیلم: «بیبی درایور»، «دانکرک»، «من، تونیا»، «شکل‌آب»، «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری»

گریم و مو: «تیره‌ترین ساعت»، «ویکتوریا و عبدل»، «شگفتی»

بازیگر زن در نقش مکمل: مری جی. بلایژ برای «Mudbound»، الیسون جنی برای «من، تونیا»، لزلی من‌ویل برای «رشته خیال»، لاری مت‌کف برای «لیدی برد» و اکتیویا اسپنسر برای «شکل‌آب»

بازیگر زن نقش اصلی: سالی هاوکینز برای «شکل آب»، فرانسیس مک‌دورموند برای «سه بیلورد بیرون ابینگ، میزروی»، مارگوت رابی برای «من، تونیا»، سیرشا رونان برای «لیدی برد»، مریل استریپ برای «پست»

بازیگر مرد در نقش مکمل: ویلم دفو برای «پروژه فلوریدا»، وودی هرلسون برای «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری»، ریچارد جنکینز برای «شکل‌آب»، کریستوفر پلامر برای «تمام پول دنیا» و سم راکول برای «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری»

بازیگر مرد در نقش اصلی: تیموتی شالامه برای «من را با نام خودت صدا بزن»، دنیل دی-لوییس برای «رشته خیال»، دنیل کالویا برای «برون بیرون»، گری اولدمن برای «تیره‌ترین ساعت» و دنزل واشنگتن برای «Roman J. Israel, Esq»

فیلم خارجی زبان: «یک زن خارق‌العاده» از شیلی، «توهین» از لبنان، «لاولس» از روسیه، «در بدن و روح» از مجارستان و «مربع» از سوئد

فیلم بلند انیمیشن: «بچه رییس»، «نان‌آور»، «کوکو»، «فردیناند»، «ونسان دوست داشتنی»

آهنگ اوریجینال: «رودخانه قدرتمند» از فیلم «Mudbound»، «معمای عشق» از فیلم «من را با نام خودت صدا بزن»، «مرا به یاد بیاور» از فیلم «کوکو»، «برای چیزی بایست» از فیلم «مارشال» و «این من هستم» از فیلم «بزرگترین شومن»

فیلمنامه اقتباسی: «من را با نام خودت صدا بزن» نوشته جیمز آیووری، «هنرمند فاجعه» نوشتن اسکات نویشتاتر و مایکل اچ. وبر، «لوگان»، «بازی مولی» نوشته ارون سورکین و «Mudbound» نوشته دی ریس و ویرجیل ویلیامز

فیلمنامه اوریجینال: «مریض بزرگ» نوشته امیلی وی. گوردون و کومیل نانیجانی، «برون بیرون» نوشته جوردن پیلی، «لیدی برد» نوشته گرتا گرویگ، «شکل آب» نوشته گیرمو دل‌تورو و ونسا تیلور و «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» نوشته مارتین مک‌دونا

کارگردانی: پل توماس اندرسون برای «رشته خیال»، گیلرمو دل‌تورو برای «شکل آب»، گرتا گرویک برای «لیدی برد»، کریستوفر نولان برای «دانکرک» و جوردن پیل برای «برو بیرون»

بهترین فیلم: «من را با نام خودت صدا بزن»، «تیره‌ترین ساعت»، «دانکرک»، «برو بیرون»، «لیدی برد»، «رشته خیال»، «پست»، «شکل‌آب» و «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری»

فیلم مستند: «آباکوس: به اندازه کافی کوچک برای زندانی شدن»، «چهره‌ها و مکان‌ها»، «ایکاروس»، «آخرین مردان حلب» و «جزیره قوی»

مستند کوتاه: «ادیت+ادی»، «بهشت ترافیک در بزرگراه ۴۰۵ است»، «هرویین»، «استعداد با چاقو» و «توقف در ترافیک»

در این برنامه اعلام شد جیمی کیمل یک بار دیگر مجری مراسمی خواهد بود که در دالبی تیه‌تر در هالیوود برگزار خواهد شد. شبکه ای‌بی‌سی آن را به صورت زنده روز یکشنبه چهارم مارس پخش خواهد کرد.

فیلم «شکل آب» با ۱۳ نامزدی در صدر نامزدهای امسال اسکار قرار گرفت. این فیلم توانسته در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی برای گیلرمو دل‌تورو و بهترین بازیگر زن برای سالی هاوکینز نامزدی دریافت جایزه اسکار را از آن خود کند.