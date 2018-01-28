زمان سفر رئیس جمهور به کرمان به پنجشنبه موکول شد

حجت الاسلام محمد محمودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر یک روزه رئیس جمهور به استان کرمان که قرار بود فردا (دوشنبه) برگزار شود به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

وی ادامه داد: قرار است این سفر پنجشنبه هفته جاری انجام شود و رئیس جمهور به همراه چند تن از وزرا به مدت دو روز در استان حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام محمودآبادی گفت: رئیس جمهور در این سفر در شهرستان سیرجان و مرکز استان کرمان حضور خواهد یافت و چنانچه تغییراتی در برنامه سفر هیئت دولت به استان پیش آید متعاقبا اعلام خواهد شد.