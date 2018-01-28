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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

مدیرکل حوزه استاندار کرمان:

زمان سفر رئیس جمهور به کرمان به پنجشنبه موکول شد

زمان سفر رئیس جمهور به کرمان به پنجشنبه موکول شد

کرمان - مدیرکل حوزه استاندار کرمان از تغییر زمان سفر رئیس جمهور به کرمان خبر داد و گفت: حسن روحانی و چند از تن وزرا پنجشنبه هفته جاری به کرمان سفر خواهند کرد.

حجت الاسلام محمد محمودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر یک روزه رئیس جمهور به استان کرمان که قرار بود فردا (دوشنبه) برگزار شود به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

وی ادامه داد: قرار است این سفر پنجشنبه هفته جاری انجام شود و رئیس جمهور به همراه چند تن از وزرا به مدت دو روز در استان حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام محمودآبادی گفت: رئیس جمهور در این سفر در شهرستان سیرجان و مرکز استان کرمان حضور خواهد یافت و چنانچه تغییراتی در برنامه سفر هیئت دولت به استان پیش آید متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4212255

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