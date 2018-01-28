به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی بعد از ظهر یکشنبه در یازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: با همکاری و تعاملی که در حوزه بانک‌ها داشته‌ایم اقدامات خوبی درحال انجام است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید حضور فعال در برنامه‌های دهه فجر که در پیش است داشته باشند، گفت: قطعا برنامه هایی برای این دهه تنظیم شده که به زودی اعلام خواهد شد.

استاندار قم عنوان کرد: یکی از برنامه‌های دهه فجر افتتاح ۱۶۴ پروژه در حوزه‌های مختلف است و این پروژه‌ها بالغ بر ۴۹۲ میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در قم، عنوان کرد: نمایشگاه کفش یکی از نمایشگاه‌های باکیفیت واحدهای تولیدی بود که امید است این واحدها انگیزه خود را تقویت کنند تا مشکلات آنان رفع شود.

صادقی در پایان افزود: ما امیدواریم تمامی نمایشگاه‌هایی که در قم برپا می‌شود دارای کیفیت فاخری باشند و مورد استفاده مردم قرار گیرد.