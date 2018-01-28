به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نسخه خطی «بُرده بوصیری» به خط «علاءالدین تبریزی» خوش‌نویس برجسته تاریخ ایران، از جذاب‌ترین آثار خطی درباره جایگاه و مقام والای پیامبر اسلام (ص) در گردونه هستی است که در گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود. مجموعه‌ای از تصویرهای گزیده این قصیده تاریخی به همراه تابلوی معرفی نسخه خطی، در قالب یک بسته نمایشگاهی به مناسبت ایام فاطمیه با هدف‌هایی چون معرفی نفایس خطی این موقوفه، گسترش فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در جامعه و افزایش سطح ذوق و سلیقه همگانی، در فرهنگ‌سرای گلستان پایتخت برپا شده است.

«برده بوصیری» یا «قصیده ستاره‌ها» اثر جاودانه منظوم «شرف‌الدین محمدبن سعید بوصیری» شاعر مصری سده هفتم هجری در منقبت حضرت پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم است. برده، قصیده‌ای استوار، روان و خیال‌انگیز به شمار می‌آید که با کمال زیبایی، متانت و حسن به کارگیری فنون ممتاز ادبی سروده شده است. این قصیده ۱۱۶ بیتی، تا این روزگار به زبان‌های هندی، فارسی، ترکی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده است. دو نسخه کامل از قصیده برده بوصیری در کتابخانه و موزه ملی ملک وجود دارد اما نسخه شماره ۱۰۳، اثری شاخص در این میانه به شمار می‌آید که به خط ثلث و نسخ علاءالدین تبریزی با طلا و مرکب مشکی کتابت شده است و جلد لاکی دوره صفوی دارد. همه برگ‌های این نسخه به صنعت متن و حاشیه‌سازی کاغذ آراسته شده است و تذهیب و تجلیدی برازنده چنین اثری دارد. جایگاه قصیده برده بوصیری در هنر اسلامی به گونه‌ای است که به عنوان ترازی از کارنامه هنر خوش‌نویسان بزرگ به شمار می‌آید. بسیاری از اینان در دوره‌های گوناگون کوشیده‌اند هم نسخه‌هایی کامل از این قصیده، هم قطعاتی از آن را به عنوان زینت‌بخش آثار خود خطاطی کنند.

نمایشگاه تصویرهای نسخه خطی برده بوصیری تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ در فرهنگسرای گلستان تهران به نشانی «نارمک، خیابان گلستان، پایین‌تر از میدان هلال احمر» به میزبانی دوستداران فرهنگ و هنر ایران و اسلام نشسته است.

نمایشگاه‌های «برده بوصیری»، از مجموعه نمایشگاه‌های بیرونی کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار می‌آیند. آنگونه که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک در وقف‌نامه این گنجینه تصریح کرده است، بیرون‌بردن آثار و کتاب‌های این مجموعه از ساختمان آن ممنوع است، از این‌رو مجموعه بسته‌های نمایشگاهی با بهره‌گیری از تصویر آثار موزه‌ای و نسخه‌های خطی فراهم آمده است که بر آن اساس نمایشگاه‌هایی با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار می‌شود.