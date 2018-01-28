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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

نماینده پارلمان عراق:

ترکیه به دنبال سیطره بر موصل است

ترکیه به دنبال سیطره بر موصل است

نماینده وابسته به فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ترکیه را به تلاش برای سیطره بر موصل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هوشیار عبدالله نماینده وابسته به فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ترکیه را به تلاش برای سیطره بر موصل متهم کرد و افزود: ترکیه به بهانه مقابله با پ ک ک به منطقه سنجار حمله هوایی می کند و با این بهانه های واهی ترکیه به دنبال سیطره بر شهر موصل است.

وی افزود: دولت مرکزی توجه و اهتمامی به اقدامات نقض کننده امنیتی ترکیه در استان نینوا و منطقه سنجار ندارد. موضع گیری اخیر وزیر خارجه ترکیه نشان دهنده تمایل ترکیه برای سیطره بر موصل است.

عبدالله تاکید کرد: ترکیه حاکمیت عراق و امنیت آن را نقض می کند و بسیاری از افراد بی گناه را در حملات هوایی می کُشد.

وی از دولت عراق خواست که از ترکیه بخواهد که به اقداماتش که ناقض حاکمیت عراق است، پایان دهد.

کد مطلب 4212419

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