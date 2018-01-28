ترکیه به دنبال سیطره بر موصل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هوشیار عبدالله نماینده وابسته به فراکسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ترکیه را به تلاش برای سیطره بر موصل متهم کرد و افزود: ترکیه به بهانه مقابله با پ ک ک به منطقه سنجار حمله هوایی می کند و با این بهانه های واهی ترکیه به دنبال سیطره بر شهر موصل است.
وی افزود: دولت مرکزی توجه و اهتمامی به اقدامات نقض کننده امنیتی ترکیه در استان نینوا و منطقه سنجار ندارد. موضع گیری اخیر وزیر خارجه ترکیه نشان دهنده تمایل ترکیه برای سیطره بر موصل است.
عبدالله تاکید کرد: ترکیه حاکمیت عراق و امنیت آن را نقض می کند و بسیاری از افراد بی گناه را در حملات هوایی می کُشد.
وی از دولت عراق خواست که از ترکیه بخواهد که به اقداماتش که ناقض حاکمیت عراق است، پایان دهد.
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