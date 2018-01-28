مسمومیت ۶ نفر با مونوکسید کربن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلخروشان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طی ۴۸ ساعت گذشته سه حادثه مسمومیت گاز منوکسید کربن در استان داشته ایم.

وی با بیان اینکه در این حوادث ۶ نفر دچار مسمومیت شده اند، بیان کرد: خوشبختانه با حضور به موقع کارشناسان اورژانس و اقدامات درمانی این افراد از مرگ نجات یافتند.

دلخروشان افزود: در آخرین حادثه صبح امروز یک خانواده ۴ نفره روستای چهارفرسخ به دلیل سوخت ناقص چراغ نفتی دچار علایم مسمومیت با مونوکسیدکربن شدند.

وی عنوان کرد: مسمومین پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان شهید آتشدست نهبندان اعزام شدند..

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به پیش بینی هواشناسی در مورد کاهش شدید دما در روزهای آینده ، بیان داشت : با تغییر ناگهانی دما و استفاده بیشتر از وسایل گرمایشی آمار مسمومین با مونوکسید کربن که از کشنده ترین مسمومیت ها بوده افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: با رعایت نکات ایمنی ،شناخت علایم و تماس به موقع با اورژانس ۱۱۵ می توان جان خود و خانواده خویش را نجات داد.