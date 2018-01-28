به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری، حمل و نقل جاده ای هرمزگان، داریوش باقرجوان با بیان این که در بخش حملونقل کالا اولویت نخست افزایش ایمنی و توجه به اقتصاد بخش است، بر ضرورت کاهش هزینهها به حداقل و ضرورت نوسازی ناوگان تاکید نمود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان با اشاره به پایین بودن تردد ناوگان باری کشور نسبت به متوسط دنیا اظهار داشت : ناوگان کالای کشور به طور متوسط در هر سال ۶۰ هزار کیلومتر تردد دارد در حالی که این شاخص در دنیا بیش از ۱۵۰ هزار کیلومتر است. هرچند شرکتهایی نیز در کشور داریم که در مقیاس بیشتر از این کار میکنند.
باقر جوان گفت: یکی از سیاستهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای ارتقاء بهرهوری است زیرا متاسفانه امروز بخش حملونقل کالا قسمت زیادی از بیکاری را در کشور به دوش می کشد و هیچ عامل بازدارندهای نتوانسته از تردد کامیونهای فرسوده در کشور جلوگیری کند به گونهای که رانندگان چندین روز در نوبت بار هستند.
وی از بخشنامه جدید سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای ساماندهی ناوگان حمل و نقل کالا خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه جدید از سال آینده محدودیتهای قانونی برای ناوگان فرسوده حمل کالا اعمال خواهد شد به طوری که در سال ۹۷ ضمن جلوگیری از صدور بارنامه برای کامیونهای بالای ۵۰ سال، از تردد آنها نیز ممانعت میشود.
این مقام مسئول نوسازی ناوگان حمل و نقل را به دو دلیلِ کاهش مصرف سوخت و ارتقاء محیط زیست ضروری دانست و تصریح کرد: برای این منظور قراردادهایی با شرکتهای خودروسازی برای نوسازی ناوگان منعقد گردیده که در بخش ناوگان حمل و نقل مسافر از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و برای ناوگان کالا نیز از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور انجام می گردد.
باقر جوان خاطرنشان کرد: برای توجیه سرمایهگذاری در بخش حملونقل جادهای، اعمال محدودیتهایی برای ناوگان فرسوده اجتناب ناپذیر است.
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