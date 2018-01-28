به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در نشست صمیمی با خبرنگاران دانشآموز خراسان شمالی بر موضوعاتی همچون کسب مهارتآموزی و توانمندسازی دانشآموزان، اهمیت دادن به جوانگرایی در مدیریتها و افتتاح اردوگاه دانشآموزی تأکید کرد.
صالحی اظهار کرد: میانگین سن مدیریتی در استان را با جابهجایی ۵۴ نفر در سطوح مدیریتی ۱۰ سال کاهش دادهایم و این در حالی است که این موج تغییرات همچنان ادامه دارد.
وی خطاب به تمام دانشآموزان حاضر در این نشست گفت: نباید تنها به دنبال حفظ کردن دروس باشید بلکه هدفگذاری اصلی شما باید یادگیری عمیق توأم با کسب مهارتآموزی و در راستای توانمندسازی باشد چراکه با تحقق این مهم در آینده شاهد حضور مدیران توانمند در تمامی سطوح مدیریتی خواهیم بود.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: اعتقادداریم آموزشهایی که دانشآموزان میبینند، نهتنها برای یادگیری و کسب مدارج تحصیلی است بلکه برای پیشبرد یک زندگی مسالمتآمیز تعریفشده و دانشآموزان در این مسیر باید با عمل کردن به این موضوع آن را تحقق ببخشند.
وی در بخش دیگر سخنان خود و در پاسخ به سؤال یکی از دانشآموزان خبرنگار مبنی بر اهمیت استفاده از دانشآموزان بهعنوان مشاور گفت: مشاور در کنار تخصص و مطالعه خود نیازمند تجربه است و این اعتقاد را دارم که بهترین مدیران میتوانند جوانترین آنها باشند ضمن اینکه میتوان بهجای حضور ریشسفیدان و مدیران باتجربه برای اجرا از جوانان مدیر نیز بهره گرفت.
صالحی در پاسخ به دیگر سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اقدامات انجامشده در حوزه اقتصادی نیز تصریح کرد: خبرنگاران در گام نخست باید مقایسه و رصد شفاف و دقیقی از تمامی آمارهای حوزه اقتصادی داشته باشند زیرا با انجام این کار میتوان میزان تخلفات را در سطح جامعه کاهش داد.
وی همچنین قول مساعد افتتاح اردوگاه دانشآموزی استان را برای تابستان سال ۹۷ داد و گفت: قبل از افتتاح این اردوگاه و برگزاری نخستین اردوی دانشآموزی، مشکلات موجود را بهتدریج حل خواهیم کرد.
