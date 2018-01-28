وجود ۱۴۲ شهید در مجموعه انتظامی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد شهدای حوزه نیروی انتطامی استان، اظهار داشت: حوزه انتطامی استان ایلام تاکنون ۱۴۲ شهید شهید گرانقدر را تقدیم انقلاب کردند.

وی با اشاره به اولین شهید استان در مجموعه نیروی انتظامی، گفت: اولین شهید استان ایلام از مجموعه نیروی انتظامی، شهید هوشنگ احمدی بوده است.

وی اضافه کرد: اما نیروی انتظامی به اقتضای ماموریت خود همواره شهدایی را تقدیم کرده و آخرین شهیدی که در حوزه انتطامی در استان ایلام اخیرا به شهادت رسیدند و در مصاف با مخلان نظم و امنیت جان خود را عاشقانه فدا کرد، شهید مهدی ژاله بود که در ۱۳ دی ماه سال ۹۶ به شهادت نائل شد.

کاظمی تصریح کرد: یکی از افتخارات نیروی انتظامی این است که همیشه باب شهادت به روی همکاران باز است، به واسطه اینکه همه مسائل اجتماعی جامعه بخشی از آن به نیروی انتظامی برمی گردد.

وی گفت: هرگونه چالش اجتماعی نیز رخ دهد معمولا نیروی انتظامی نیز برای حل این چالش ها مشارکت دارد و غالبا نیز مسائل چالشی را نیروی انتظامی حل و رفع کند، از آن جایی که چالش ها تبدیل به جرم و وقوع اتفاق ناگواری می شوند طبیعتا باید نیروی انتظامی وارد عمل شود.