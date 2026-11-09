https://mehrnews.com/x3dyRn ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ کد مطلب 7005743 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ سیلاب در رودخانه روستای دربند جاجرم جاری شد بجنورد- در پی بارشهای اخیر، جریان سیلاب در رودخانه روستای دربند شهرستان جاجرم به راه افتاد. دریافت 4 MB کد مطلب 7005743 کپی شد مطالب مرتبط طوفان و بارندگی به تاسیسات آبرسانی خراسان شمالی خسارت وارد کرد بارش باران و رگبار و رعدوبرق تا سهشنبه صبح در خراسان شمالی ادامه دارد کشمیری: مدیریت سیلابهای بجنورد در مبدأ ضروری است برق تمامی روستاهای دچار قطعی در خراسان شمالی وصل شد برچسبها سیلاب وقوع سیلاب خسارات سیلاب
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