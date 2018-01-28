معابر قلب تهران ایمن و قابل تردد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین خدامی با اشاره به اینکه پیش از بارش برف ۴۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری به صورت آماده باش در آمده بودند گفت: در ساعات ریزش باران هیچ گونه آبگرفتگی در سطح منطقه دیده نشد و از زمان بارش برف نیز با خدمت رسانی همه جانبه عوامل خدمات شهری، برف روبی و یخ زدایی از سطح معابر در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه نیروهای خدمات شهری با استفاده از شن مخصوص و محلول سی ان ای بزرگراه ها ، پیاده راه ها و پل های عابر را برای تردد شهروندان و خودروها آماده کردند گفت: برف روبی از سطح درختان نیز از همان شب گذشته آغاز شده و آسیب های برخی درختان منطقه نیز با حضور کارشناسان مرتفع شد.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۶ با بیان اینکه همه نواحی شش گانه به صورت یکسان از این نعمت الهی برخوردار بوده و بارش سنگین برف را تجربه نمودند تصریح کرد: با توجه به مرکزی بودن منطقه و استقرار مراکز درمانی، اداری و آموزشی و تردد بالای شهروندان به سرعت عملیات برف روبی در دستور کار قرار گرفت.

خدامی تصریح کرد: استقرار عوامل و تجهیزات برف روبی تا پایان زمان بارش ها و به منظور جلوگیری از یخ زدگی معابر ادامه خواهد داشت.