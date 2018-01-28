به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نژادصفوی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از تداوم بارش برف هم‌زمان با بامداد یکشنبه در گردنه مشرف‌به شهر مهدی‌شهر خبر داد و بیان کرد: ۱۲ خودرو شامل نمک‌پاش، برف‌روب، گریدر، کامیون، خاور و سواری برای تسریع در بازگشایی محور و همچنین برف‌روبی به این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: عملیات برف‌روبی در محور مهدی‌شهر از ساعت ۱۴ شنبه تا صبح یکشنبه، باوجود کولاک شدید و کاهش دید، ادامه داشت.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان گفت: یخ‌زدگی سطح جاده باعث کند شدن امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و تسطیح جاده شده بود که با تلاش مأموران راهداری عملیات برف‌روبی به انجام رسید.

نژاد صفوی بیان کرد: هم‌اکنون تمامی محورهای استان سمنان باز هستند اما زنجیر چرخ لازمه تردد در آن‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: عوامل راهداری به‌صورت ۲۴ ساعته در فصل سرما آماده بازگشایی تمامی راه‌هایی هستند که به دلیل بارش برف و یا ریزش کوه مسدود می شوند.