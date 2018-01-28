به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی عصر یکشنبه در نشست با شوراهای اسلامی، دهیاران و شهردار بردخون اظهار داشت: شوراها رابطین امین مردم برای انتقال دیدگاه، مشکلات و دغدغه‌های آنان به مسئولان هستند و در این راه شوراها هرچه توانمندتر و پیگیرتر باشند حل مشکلات آسان تر خواهد بود.

وی بر نقش شوراها در توسعه شهری و روستایی و رفع مشکلات مردم تأکید کرد و این نهاد را رکن مهم دموکراسی و تمرین مردم سالاری در کشور دانست و افزود: باید از این فرصت کوتاه به دست آمده برای خدمت به مردم استفاده کنیم و با مشارکت جمعی تمام تلاش خود را به کار گیریم.

اخلاقی همدلی و همزبانی را لازمه پیشبرد اهداف شوراها برشمرد و اضافه کرد: شوراها بال های توانمند دولت در رفع مشکلات مردم هستند و باید با جسارت و منطق مشکلات را بیان و پیگیری های لازم را تا حصول نتیجه به کار ببندند.

بخشدار بردخون با تأکید بر تفاهم و تعامل و عدم ورود به حواشی، رمز موفقیت را در کار و تلاش و خدمت صادقانه خواند و گفت: باید بر مسائل اصلی و کلان از جمله اسکله خورخان، راه اندازی شهرک صنعتی در بخش، حوزه کشاورزی و صیادی، تقویت حوزه بهداشت و درمان، تقویت زیرساخت های آموزشی، ساماندهی و رسیدگی به وضعیت شبکه آبرسانی، سرمایه گذاری در گردشگری، همگرایی بین مردم و مسئولان و شوراها اصرار کرد و مسیر را برای خدمت رسانی بیشتر هموار کرد.

وی ادامه داد: بردخون در زمینه جذب سرمایه ظرفیت های مناسبی دارد و اگر به دنبال توسعه شهری و روستایی هستیم باید مسیر را برای ورود سرمایه گذاران تسهیل کنیم و آن را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهیم.

اخلاقی خواستار برنامه ریزی شوراها، دهیاران و شهرداری برای جذب سرمایه‌ها شد و گفت: برای حضور سرمایه‌گذاران با همه توان تلاش کنیم و در این راه رقابتی هدفمند داشته باشیم چرا که اگر بستر سرمایه‌گذاری فراهم باشد مشکلات بخش به سرعت رفع می‌شود.

این مقام مسئول ابراز داشت: مردم انقلاب را به پیروزی رسانده‌اند و توسعه و آبادانی هر شهر و روستایی بدون حضور مردم محقق نمی شود پس تلاش شود با همراهی مردم به سوی آینده‌ای درخشان حرکت کنیم.

در این نشست شوراهای شهر و روستا، شهردار و دهیاران به ارائه گزارشی از وضعیت شهر و روستای خود پرداختند و میزان اعتبارات و پروژه های عمرانی را بیان کردند و خواستار توجه بیشتر برای رفع مطالبات مردم شدند.