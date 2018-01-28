شلیک راکت از سوی پ ک ک به سمت شهر مرزی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، در پی انجام عملیات نظامی شاخه زیتون توسط ارتش ترکیه در منطقه کردنشین عفرین، گروه تروریستی «پ ک ک» اقدام به شلیک راکت به سمت استان مرزی ختای ترکیه نمود.

گفته می شود راکت شلیک شده از سوی پ ک ک به دیوار یک منزل مسکونی واقع در شهر «فدانلیک» در همسایگی منطقه ریحانلی این استان اصابت کرده است.

به گفته مسئولین دولتی ترکیه این حمله راکتی هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است. اما چند دستگاه از منازل مسکونی اطراف نیز در پی این حمله آسیب دیده اند.

لازم به ذکر است ترکیه از تاریخ ۲۰ ژانویه اقدام به آغاز عملیات نظامی اشغالگرانه در منطقه عفرین واقع در شمال غرب سوریه کرده است. آنکارا هدف خود از این عملیات را اقدام نظامی علیه گروه های کردی تروریستی پ ک ک و «پی وای دی» به عنوان شاخه نظامی پ ک ک اعلام کرده است.

این درحالیست که جامعه جهانی این اقدام ترکیه را به دلیل عدم هماهنگی با دولت مرکزی سوریه اشغالگرانه خوانده و خواستار توقف عملیات نظامی شاخه زیتون در خاک سوریه شده است. خواسته ای که تاکنون از سوی مقام های آنکارا بی پاسخ ماده و ترکیه همواره از توقف این عملیات در عفرین سرباز زده است.