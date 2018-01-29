شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز در برخی مناطق خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، گاز مناطق مهریان، جدول غوره، مزدک ده کهنه و گوشه به علت توسعه شبکه گازرسانی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی جداً خودداری کنید.

این اطلاعیه می افزاید: بدیهی است پس از اتمام عملیات، وصل جریان گاز توسط مأمورین اداره گاز انجام می شود و همچنین مشترکین می توانند در صورت بروز مشکل با شماره ۱۹۴ تماس حاصل بگیرند.