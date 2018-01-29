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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۳۷

طی اطلاعیه ای؛

شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز در برخی مناطق خبر داد

شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز در برخی مناطق خبر داد

یاسوج- شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد طی اطلاعیه ای از قطعی گاز در برخی مناطق شهر یاسوج به علت توسعه شبکه گازرسانی در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، گاز مناطق مهریان، جدول غوره، مزدک ده کهنه و گوشه به علت توسعه شبکه گازرسانی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی جداً خودداری کنید.

این اطلاعیه می افزاید: بدیهی است پس از اتمام عملیات، وصل جریان گاز توسط مأمورین اداره گاز انجام می شود و همچنین مشترکین می توانند در صورت بروز مشکل با شماره ۱۹۴ تماس حاصل بگیرند.

کد مطلب 4212906

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