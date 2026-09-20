به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا امروز یکشنبه اعلام کرد که این کشور در دریای سرخ «در حال جنگ نیست.»

وزیر امور خارجه ایتالیا در گفتگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» و در پاسخ به پرسشی درباره حمله اخیر (که پای یک جنگنده ایتالیایی به میان آمد) و همچنین اظهارات ارتش و مبارزان یمنی مبنی بر اینکه با ایتالیا در جنگ نیستند، گفت: نه، ما در حال جنگ نیستیم.

تاجانی در این مصاحبه ادعا کرد که مأموریت اروپایی «آسپیدس» (Aspides) به عنوان یک عملیات تدافعی برای حفاظت از کشتی‌ های تجاری در حال عبور از دریای سرخ و تنگه باب‌ المندب در برابر حملات احتمالی ارتش و مبارزان یمنی تشکیل شده است.

وی گفت که ایتالیا به حمایت از این مأموریت «با توجه به وخامت اوضاع در این تنگه» ادامه خواهد داد و از اتحادیه اروپا خواست تا آن را تمدید و تقویت کند.

آنتونیو تاجانی گفت: ما منافع راهبردی مهمی داریم: ۴۰ درصد از کل حمل و نقل دریایی تجاری ایتالیا و ۶۰ درصد از کالاهایی که به آسیا صادر می‌ کنیم، از دریای سرخ عبور می‌کنند.

این مقام ایتالیایی در خصوص تنش آفرینی های آمریکا در منطقه و مواضع خصمانه این کشور علیه تهران نیز گفت: در مناقشه‌ای که ما با آن همراه نیستیم، حامی صلح هستیم.

وی افزود که با وجود موضع انتقادی ایتالیا نسبت به تهران، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار خواهد کرد.