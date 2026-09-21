احتمال افزایش مشکلات گوارشی در افراد بیش فعال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این ارتباط در مورد مشکلات گوارشی خاص، حتی قوی‌تر بود؛ از جمله افزایش تقریباً دو برابری خطر یبوست، افزایش ۵۸ درصدی سندرم روده تحریک‌پذیر و احتمال بیش از چهار برابری از دست دادن کنترل دفع.

«سارا بلیک»، پژوهشگر اصلی و دانشجوی پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه وارویک در بریتانیا، گفت: «تقریباً تمام علائم گوارشی که بررسی کردیم از جمله یبوست، سندرم روده تحریک‌پذیر و حتی سوءهاضمه، با اختلال بیش فعالی مرتبط به نظر می‌رسیدند.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «این علائم می‌توانند تأثیر واقعی بر زندگی روزمره داشته باشند، اما اگر تمرکز صرفاً بر اختلال بیش فعالی باشد، ممکن است به‌راحتی نادیده گرفته شوند.»

به گفته محققان، چندین توضیح احتمالی برای این ارتباط وجود دارد، از جمله الگوهای غذایی مرتبط با اختلال بیش فعالی، عوارض جانبی داروها و حتی ارتباط میان اختلال بیش فعالی و باکتری‌های روده.

برای این مطالعه جدید، محققان داده‌های حاصل از ۲۳ مطالعه پیشین درباره اختلال بیش فعالی و علائم گوارشی را گردآوری و بررسی کردند. در مجموع، ۱.۹ میلیون نفر در این مطالعات شرکت داشتند.

محققان دریافتند که به‌طور کلی، تشخیص اختلال بیش فعالی با افزایش ۴۸ درصدی علائم گوارشی همراه بوده است.

«ساران شانتی‌کومار»، پژوهشگر ارشد و دانشیار بالینی در دانشکده پزشکی وارویک، در یک بیانیه خبری گفت: «هنوز نمی‌توانیم بگوییم که اختلال بیش فعالی علت این مشکلات گوارشی است یا دقیقاً چه عاملی باعث این ارتباط می‌شود، اما این الگو آن‌قدر قابل‌توجه است که ارزش بررسی دقیق‌تر را دارد.»

به گفته محققان، دلایل احتمالی این ارتباط عبارت‌اند از:

- ویژگی‌های مرتبط با اختلال بیش فعالی مانند تکانشگری و الگوهای غذایی نامنظم که ممکن است بر گوارش تأثیر بگذارند

- داروهای این اختلال که مشخص شده است باعث مشکلات گوارشی مانند یبوست می‌شوند

- تفاوت در باکتری‌های روده مرتبط با بیش فعالی که ممکن است در ارتباط میان روده و مغز اختلال ایجاد کنند.

محققان اظهار داشتند که پزشکانِ درمان‌کننده افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی باید نسبت به علائم گوارشی هوشیار باشند و در صورت بروز علائم پیچیده یا شدید در بیماران، مشورت با متخصص تغذیه یا متخصص گوارش را مد نظر قرار دهند.

شانتی‌کومار گفت: «متخصصان بالینی که مراقبت از افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی را بر عهده دارند، ممکن است بخواهند درباره علائم گوارشی نیز پرس‌وجو کنند، به‌ویژه اگر این علائم بر کیفیت زندگی تأثیرگذار باشند.»