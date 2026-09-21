مصرف ۴ تا ۶ وعده غلات کامل در روز فواید زیادی برای قلب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، «هلدا توتونچی»، نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ایران گفت: «اگرچه مصرف بیشتر غلات کامل مدتهاست که در مطالعات جمعیتی با سلامت بهتر قلب مرتبط دانسته شده است، اما آزمایشهای بالینی یافتههای متفاوتی را به همراه داشته است. این موضوع یک سوال عملی مهم را بیپاسخ گذاشته است: افراد برای بهبود معنادار سلامت قلب و عروق باید چقدر غلات کامل مصرف کنند؟»
تجزیه و تحلیل ۸۷ آزمایش بالینی شامل بیش از ۶۵۰۰ نفر نشان داد که خوردن غلات کامل بیشتر، چندین عامل خطر اصلی مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی را بهبود میبخشد.
به گفته محققان، مصرف بیشتر غلات کامل، وزن بدن، اندازهی دور کمر و فشار خون را کاهش میدهد.
همچنین کلسترول کل و کلسترول بد LDL، تریگلیسیرید، قند خون و یک نشانگر کلیدی التهاب در خون را کاهش میدهد.
فواید غلات کامل تقریباً با مصرف دو وعده غلات کامل در روز شروع به ظاهر شدن کرد. اما بیشترین تأثیرات معمولاً در چهار تا شش وعده- حدود ۶۰ تا ۱۰۰ گرم- در روز مشاهده شد.
این میزان تقریباً معادل یک کاسه بلغور جو دوسر، یک ساندویچ نان سبوسدار و یک وعده برنج قهوهای است.
توتونچی گفت: «افزایش مصرف غلات کامل یک استراتژی غذایی نسبتاً ساده، در دسترس و مقرون به صرفه است که میتواند سایر مداخلات سبک زندگی و پزشکی را تکمیل کند.»
محققان تاکید می کنند: جو دوسر، برنج قهوهای و چاودار هر کدام بر عوامل خطر قلبی مختلفی تأثیر میگذارند که نشان میدهد یک رژیم غذایی متنوع میتواند گستردهترین محافظت را به همراه داشته باشد.
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