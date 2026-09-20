جشن شکوفه ها با حضور ۲۵۰ دانش آموز مشهدی در حرم رضوی برگزار می شود

زهرا شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات و اهداف برگزاری جشن شکوفه‌ها اظهار کرد: زنگ شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، صبح دوشنبه به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور به صدا درمی‌آید. در این میان، با توجه به هم‌جواری استان خراسان رضوی با آستان مقدس حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، به تبرک این آستان، برنامه‌ای نمادین و متمرکز در مشهد مقدس تدارک دیده شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی افزود: در این آیین، نزدیک به ۲۵۰ کودک پایه اول به نمایندگی از تمامی دانش‌آموزان ایران‌زمین از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در محل رواق کودک حرم مطهر رضوی گرد هم می‌آیند تا اولین مواجهه خود با محیط مدرسه و معلم را در فضای معنوی آستان رضوی تجربه کنند. این دانش‌آموزان به دلیل تسهیل در رفت‌وآمد خانواده‌ها، از میان نواحی نزدیک به حرم مطهر انتخاب شده‌اند، اما هم‌زمان جشن شکوفه‌ها در تمامی مدارس استان نیز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد محتوایی این جشن تصریح کرد: تمامی برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین تدوین می‌شود و جشن شکوفه‌ها نیز بر اساس ساحت‌های این سند طراحی شده است. محور اصلی برنامه فردا، تقویت هویت ایرانی اسلامی و تبیین گزاره «ایران قوی» برای نوآموزان است که در تمامی شعارها، نمادها و پرچم‌های حاضر در آیین تجلی دارد تا کودکان از نخستین گام، نقش مجاهدت‌ها و فداکاری‌های صورت‌گرفته برای سرافرازی پرچم ایران را درک کنند.

شوشتری همچنین یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را بخش مهمی از این مراسم دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شهادت جمعی از دانش‌آموزان عزیز در حوادث اخیر، بخشی از برنامه به گرامیداشت یاد این شهدای خردسال اختصاص یافته است؛ به‌ویژه یادبود دانش‌آموزان شهید پایه اول در میناب که عکس‌هایشان روی نیمکت خالی قرار می‌گیرد تا نمادی از انگیزه و مسئولیت‌پذیری برای سایر دانش‌آموزان در مسیر اعتلا و کسب دانش باشد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی تأکید کرد: دانش‌آموزان مشهدی به نیابت از تمامی نوآموزان کشور، با قرائت عهدنامه‌ای و با استعانت از سیره و اخلاق رضوی، سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند تا با آموزش‌های درست و حرکت در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی، قدم‌های استواری برای رسیدن ایران عزیز به بالاترین سکوهای علمی و تربیتی در جهان اسلام بردارند.