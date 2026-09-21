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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار الفتی در مقدماتی پرش خرک

پایان کار الفتی در مقدماتی پرش خرک

مهدی الفتی با نمره نهایی ۱۴.۰۸۳ به کار خود در مرحله مقدماتی مسابقات ژیمناستیک هنری بازی های آسیایی پایان داد و برای حضور در فینال باید منتظر نتایج دیگر نمایندگان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الفتی در رقابت‌های ژیمناستیک هنری بازی‌های آسیایی ناگویا در ماده پرش خرک، دو اجرای خود را با امتیازهای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰ پشت سر گذاشت و با نمره نهایی ۱۴.۰۸۳ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.

الفتی در اجرای نخست خود ، امتیاز ۱۴.۹۶۶ را به دست آورد و در اجرای دوم نیز امتیاز ۱۳.۲۰۰ ثبت کرد. این ژیمناست برای صعود به فینال باید منتظر نتایج سایر شرکت‌کنندگان در وسیله پرش خرک باشد.

کد مطلب 6953275

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