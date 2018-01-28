خبرگزاری مهر، گروه استانها – بهنام عبداللهی: با آغاز سال نو میلادی از ۱۱دی امسال، تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی شد؛ یعنی شهری نمونه بین شهرهای ۵۷کشور اسلامی در حوزه گردشگری. این رویداد فراملی گردشگری که با عنوان «تبریز۲۰۱۸» شناخته میشود یکسال است و در واقع ۴فصل از سال را در برمیگیرد.
با اعلام خبر برگزاری افتتاحیه رسمی رویداد «تبریز۲۰۱۸» در سوم فروردین ۹۷ توسط سازمان میراث فرهنگی، معلوم شد مسئولان برای برگزاری برنامههای «تبریز۲۰۱۸» ۳ فصل بهار، تابستان و پاییز را در نظر گرفتهاند و چشمشان را بر روی زمستان بستهاند.
عدهای از شهروندان معتقدند چون زمستانهای تبریز کمرونق و سرد و خلوت است، موکول کردن افتتاحیه و برنامههای «تبریز۲۰۱۸» به بهار چندان هم بد نشد. مسئولان نیز در این فرصت ۳ماهه میتوانند کمکاریهای خود را جبران کنند و برنامهها را به جمعبندی برسانند.
یک سال طلایی منهای ۹۰روز سفید
اما چیزی که در این میان زیر پا گذاشته میشود، یک فصل است. یک فصل ۹۰روزه از سالی که در آن تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی شده. به گفته خود مسئولان شهرهای ایران بعد از ۵۷سال دوباره فرصت این را خواهند داشت که مدعی دریافت عنوان پایتختی گردشگری جهان اسلام باشند.
«زمستانهای تبریز هرچند نسبت به بسیاری از نقاط کشور روزهای سردی را در برمیگیرد و نیز در بسیاری از مواقع همراه با بارش است، اما در عین حال میتواند برای عدهای جاذبههای خود را داشته باشد.» این را محمد عیاری، کارشناس گردشگری به خبرنگار مهر می گوید.
او همچنین به برخی داشتههای تبریز در زمینه برف و زمستان اشاره میکند که کمیاب هستند و با ساماندهی آنها و با الگوگیری از کشورهایی که برنامههای خوبی برای گردشگران زمستانی اجرا میکنند، تاکید میکند که میشود زمستان سبزی به لحاظ حضور گردشگران داشت.
شهری که هم به کولر نیاز دارد و هم بخاری
تبریز و آذربایجان شرقی ۴فصل را به معنای رنگارنگ خود تجربه میکند. سالهاست در خانه اهالی آذربایجان هم میتوانید کولر پیدا کنید و هم بخاری و این یعنی باید تمام فصول را در این خطه به رسمیت شناخت و از مزایای هرکدام بهره جست.
برف با زمستانهای تبریز و استان غریبه نیست؛ هرچند در سالهای اخیر کمرنگتر شده اما همچنان رنگ سفید را میتوان در ارتفاعات استان مشاهده کرد که در نوع خود یک رنگ بسیار ارزشمند در بساط رنگآمیزی طبیعت بهشمار میآید.
برف در دومورد از نقاط کوهستانی تبریز دوجاذبه استوار گردشگری و تفریحی بهوجود آورده است که اغلب برای گردشگرانی که به تبریز سفر میکنند ناآشناست. همانطور که وجود کویری بهنام قومتپه در این استان برای گردشگران دور از انتظار بنظر میرسد؛ اما حقیقت این است که با تکیه بر تواناییهای این خطه میتوان در هر فصلی میزبان گردشگران بود.
در این گزارش بیشتر به معرفی دو پیست اسکی سهند و پیام میپردازیم. پیست اسکی سهند، در جنوب شرقی شهر تبریز و در دامنههای کوه سهند واقع شده است.
پیست اسکی سهند از امکاناتی همچون تله اسکی، مدرسه اسکی بهمنظور آموزش و فراگیری خردسالان و بزرگسالان، یکدستگاه خودرو برف کوب، اقامتگاه و دیگر تأسیسات رفاهی و امکانات پذیرائی نیز برخوردار می باشد.دامنه های سهند در زمستان به دلیل وجود اراضی کوهستانی و دامنههای برفگیر مورد توجه ویژه علاقهمندان به ورزش مفرح اسکی بوده و در تابستان نیز بهلحاظ آب و هوای مطبوع و خنک منطقه و همچنین امکان طبیعت گردی و استراحت در روستاهای زیبای همجوار با رودخانههای پر آب و خروشان، گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند. پیست اسکی سهند در استان آذربایجان شرقی، بزرگترین پیست اسکی شمالغرب کشور است که با توجه به وسعت منطقه و امکانات داخل پیست از جمله طول ۱۲۰۰ متری مسیر اسکی، ورزشکاران بسیاری را جهت انجام ورزشهای زمستانی، به خود جلب کرده است.
پیست اسکی سهند از امکاناتی همچون تله اسکی، مدرسه اسکی بهمنظور آموزش و فراگیری خردسالان و بزرگسالان، یکدستگاه خودرو برف کوب، اقامتگاه و دیگر تأسیسات رفاهی و امکانات پذیرائی نیز برخوردار می باشد. پیست اسکی سهند، حدود ۶ ماه از سال مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان و علاقه مندان به ورزشهای زمستانی است. چندی پیش با برپائی دومین تله اسکی پیست اسکی سهند، سرعت و ظرفیت نقل و انتقال اسکی بازان در مسیر اسکی افزایش چشمگیری یافته و ضمن برخورداری از سیستم ایمنی پیشرفته و استاندارد، ظرفیت اسکی استان را به دو برابر افزایش داده است.
بمنظور تأمین رفاه هرچه بیشتر گردشگران و طبیعتدوستان، امکانات زیرساختی این منطقه در دستور کار سازمان های ذیربط بوده و در بسیاری موارد عملیاتی و به مرحله بهره برداری رسیده است. عملیات گازرسانی و آبرسانی پیست اسکی سهند نیز که از مشکلات اساسی این منطقه بود، با مساعدت سازمان های مربوطه در شرف تکمیل شدن می باشد. مجموعه پیست اسکی سهند به عنوان یکی از بزرگترین دهکدههای ورزشهای زمستانی کشور شناخته شده و با نهائی شدن عملیات زیرساخت، این منطقه به یکی از مناطق مهم گردشگری استان آذربایجان شرقی تبدیل خواهد شد.
پیست اسکی سهند تبریز ازسوی فدرسیوان جهانی اسکی به عنوان پیست اسکی بین اللملی ثبت جهانی شده و اصلی ترین منطقه استان بمنظور انجام ورزش و تمرین ورزشکاران رشته اسکی بشمار میآید. پیست سهند، با افتخار میزبانی بسیاری از مسابقات داخلی، قهرمان کشوری و بین اللملی را بعهده داشته است.
پیست اسکی پیام را رقیب و رفیق پیست اسکی سهند میتوان دانست. منطقه «پیام» یکی از زیباترین و مهمترین تفرجگاههای مردم آذربایجان شرقی میباشد که در طول سال مورد توجه جهانگردان داخلی و خارجی است و در طول فصل سرما کمتر خانوادهای در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان شرقی و استان های همجوار را میتوان یافت که برای انجام ورزشهای زمستانی و نیز استفاده از طبیعت بکر و زیبای زمستانی پیام به این منطقه نرفته باشد.
زمستان های سرد و برف گیر از دیگر ظرفیتهای بسیار مناسب جلب گردشگر به منطقه پیام است که داشتن پیست اسکی در این منطقه باعث شده است سالانه عده کثیری از گردشگران داخلی و خارجی به این سمت روانه شوند.پیام منطقهای روستایی را شامل میشود که در بخش مرکزی شهرستان مرند و در دامنه ارتفاعات رشته کوه میشو واقع شده و از مرتفع ترین گردنههای حد فاصل تبریز به ماکو در استان آذربایجان غربی است که تنها با مرکز استان ۵۶ کیلومتر فاصله دارد و نام محلی پیام (یام) میباشد که هم اکنون نیز همین نام در گفت و گوهای محاورهای مردمان آذربایجان بر زبانها جاری است.
زمستان های سرد و برف گیر از دیگر ظرفیتهای بسیار مناسب جلب گردشگر به منطقه پیام است که داشتن پیست اسکی در این منطقه باعث شده است سالانه عده کثیری از گردشگران داخلی و خارجی به این سمت روانه شوند.
پیست اسکی پیام که در ارتفاعات این منطقه واقع شده است در روزهای تعطیل پذیرای بسیاری از خانواده های آذری است. البته تابستان های پیام نیز به دلیل مطبوع بودن آب و هوا و داشتن طبیعت زیبا، آبهای روان و چمنزارهای چشمنواز همهروزه علاقهمندان طبیعت و گردشگری را به خود جلب می کند.
البته گردشگری زمستانی در آذربایجان شرقی تنها به دو پیست اسکی محدود نمیشود و نباید فکر این را بکنید که با سوار شدن به اسکی میتوانید تمام جاذبههای زمستانی تبریز و آذربایجان را زیر پا بگذارید.
روستاهای زیادی اطراف تبریز و سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی وجود دارند که طبیعت بکرشان زمانی که به برف و سرما آمیخته میشوند و درختانشان بیوزنی را در قالب بیبرگی تجربه میکنند، صحنههای زیبایی بهوجود میآورند.
البته وقتی حرف از طبیعت میشود، نمیتوان «شمال کوچک» آذربایجان شرقی را نادیده گرفت که جنگلهای ارسباران نام دارد. این جنگلها جزو بهترین مناطق سبز ایران به شمار میآیند و همانطور که بهار و تابستانشان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار میگیرد، دارای زمستانهای بسیار زیبا و دیدنی نیز هستند.
حتی در داخل تبریز نیز مکانهایی همچون پارک بزرگ ائلگلی که یکی از نمادهای اینشهر به شمار میآید، بخش قابلتوجهی از شهرت خود را به تصاویر خود از زمان سرما و زمستان مدیون هستند. عده بسیاری از کودکان و جوانان با تجمع در ائلگلی رسم برفبازی را بهجای میآورند و علیرغم سرما باز شور و نشاط را برقرار میسازند.
یکی از گردشگران اهل تهران بعد از بازدید از تبریز و آذربایجان شرقی در سردترین روزهای زمستان سال پیش، بخاطر یک موضوع بسیار تعجب کرده بود: «اینهمه سوز و سرما و برف، باز مانع جریان زندگی عادی در تبریز نمیشود.» و البته دلیل این موضوع را میتوان در آن دید که ریشه شهروندان نیز همچون درختان بر سرما و برف کاشته شده است.
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