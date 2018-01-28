به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گروه از شرکت کنندگان در کنگره گفتگوهای ملی سوریه که به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه برگزار می شود وارد شهر سوچی در روسیه شدند.

در میان ۱۷۵ فرد وارد شده به سوچی، اعضای حزب «مسیر تحولات صلح آمیز»، حزب ملی جوانان سوریه، اتحادیه بازرگانی سوریه و حزب سوسیالیست عربی و جبهه دمکراتیک سوریه نیز دیده می شوند.

پیش بینی می شود در ساعات آینده هواپیمای دیگری از سوریه حامل ۱۶۹ نفر اعضای اتحادیه های کاری وارد سوچی شوند. این گروه شامل سیاستمداران، مهندسان، معلمان، وکلا و دانشجویان هستند.

بخش عمده معارضان سوری روز دوشنبه به سوچی سفر می کنند. همچنین انتظار می رود در این روز گروهی از سازمان ملل به سرپرستی استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه وارد سوچی شوند.

کنگره گفتگوهای ملی سوریه قرار است در تاریخ ۲۹ و ۳۰ ژانویه (۹ و ۱۰ بهمن) در شهر «سوچی» روسیه برگزار شود.