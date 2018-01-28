به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما دربرنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، داوود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: اصولا دستگاه امدادرسانی به دلیل نوع کاری که باید انجام دهد غافلگیر نمی شود اگرچه ما با توجه به هشدار هواشناسی انتظار بارندگی شدید را داشتیم و نه به این حجم و گستردگی.



او گفت: میزان آمادگی ما تعریف شده است زیرا تحت هر شرایطی باید مسیرها و راه ها باز باشد، دیشب مسیرها بسته شد و خودروها تا نزدیک حسن آباد پیش آمدند به دنبال آن به تدریج کولاک نیز شدت گرفت، ما خروجی زیادی به سمت حسن آباد نداشتیم اما خودروها برای خروج تصمیم گرفتند که به سمت حسن آباد بیایند در نتیجه ما با حجم بالای ماشین روبرو شدیم و عملا خودروها متوقف شدند زیرا دید محدود و کولاک شدید بود، در این شرایط هرچه برف روبی هم صورت بگیرد بی فایده است.



کشاورزیان افزود: خودروها به تدریج متوقف شدند و این توقف ساعت ها طول کشید، تمام فضای بین خودروها پوشیده از برف شد و کار ما سخت تر شد زیرا جلوی هر ماشین را باید باز می کردیم، ما فکر نمی کردیم در حسن آباد دچار یک چنین کولاک و راه بندانی شویم.



او افزود: عدم نمک پاشی در محور قم، ساوه و اتوبوان کرج را تکذیب می کنم اما حقیقت این است که در شرایط کولاک برف روبی بی فایده است.



رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: بعد از قفل شدن مسیر نیز عمدتا نیروهای امدادی برای رسیدن به محل بحران هم متوقف می شوند.



او افزود: اگر ما بخواهیم براساس پیش بینی های هواشناسی مسیری را ببنیدم عملا مزاحمت برای مردم ایجاد کرده ایم، زیرا اگر مسیر بسته شود کسی که در مسیر آمده هم متوقف می شود. به گفته کشاورزیان صد درصد خودروهای گرفتار در مسیر فاقد زنجیر چرخ بودند.



او گفت: ما در شرایط عادی و عصرها عمدتا در محور تهران – کرج دچار ترافیک هستیم حال اگر شرایط جوی هم کولاک شود دیگر شاهد ترافیک خیلی سنگینی خواهیم بود.



محمدی نسب دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: برآورد ما براساس اطلاعیه ها این بود که تصور یک چنین حجمی از بارش را نداشتیم.



او گفت: ما در برخی از استان ها از ساعت 5 بعد اظهر احساس اضطرار کردیم و اطلاع رسانی کردیم.



محمدی نسب افزود: ما دیشب در 18 استان کشور گرفتار برف و بوران بودیم، در استانی ساعت 11 شب کار برف روبی تمام شد، در قزوین 2 تا 3 بامداد کار به پایان رسید، آنچه به بحران ختم شد دو استان تهران و البرز بود که دلایل مختلفی داشت.



او افزود: ما 531 پایگاه در کل کشور داریم که در زمستان به 800 پایگاه می رسد درحالی که این جمعیت نسبت به استانداردهای بین المللی هماهنگ نیست، به این ترتیب امکانات ما کافی نیست، ظرفیت ما به لحاظ نیروی انسانی خوب است اما تجهیزات هم لازم است.



او گفت: ما در کل کشور 381 خودروی نجات داریم، این همه تجهیزات ماست لذا از مسئولان می خواهیم که نسبت به این موضوع ما را کمک کنند.



محمدی نسب گفت: هلال احمر در تهران و البرز با توجه به حجم بحران از تجهیزات لازم برای امدادرسانی در برخوردار نیست.



او گفت: اتفاقی که دیشب افتاد در سایر استان ها هم کم بیش افتاده و مردم هم از خدمات امدادی ما راضی بودند اما بعضی از کلان شهر ها به دلیل تراکم بالای جمعیت مشکل آفرین هستند.



او گفت: ما باید برای تهران امکاناتی متناسب با جمعیت در نظر بگیریم که با توجه به امکانات موجود اگر بخواهیم فقط تهران را به استانداردهای روز برسانیم باید همه امکانات خود در کشور را در تهران متمرکز کنیم که غیر ممکن است.



اسفندیار قائم مقام شرکت فرودگاه های کشور گفت: 17 فرودگاه درگیر این شرایط جوی شدند، خوشبختانه در 15 فرودگاه کشور سطوح پروازی برقرار شده و همه آماده پذیرش مسافر هستند.



او گفت: شرایط فرودگاه ها تابع پیش بینی ها نیست اما با این حال ما سطوح پروازی را بارها پاکسازی کردیم اما شرایط دید برای پرواز مهیا نبود.



محمودرضا حقی قائم معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: در تهران دو فیدر قطعی برق داریم که به بدان معناست که دیگر خاموشی نداریم که تا دو ساعت دیگر آن نیز رفع می شود، این دو فیدر مربوط به شمال غرب تهران است.



او افزود: ما عملا از 15 قطعی فیدر به 2 قطعی رسیده ایم.



سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور گفت: اطلاعیه هواشناسی واصل شده بود و این مطلب نیز به استان های قم و تهران اعلام شد.

او گفت: در اطلاعیه هواشناسی این حجم از بارش ها ذکر نشده بود.



او افزود: بعد از این حجم از بارش ها بود که فرودگاه ها بسته و حتی برق نیز قطع شد، این حجم از اخطار به هیچ دستگاهی اطلاع داده نشده بود.



او گفت: حجم بارش ها نسبت به سال های قبل به قدری بود که معبر، پاسخگوی وسالل نقلیه نبود به این ترتیب حجم ورودی در آزادراه کند شد.



او افزود: بسته شدن محورها بستگی مستقیم به وضعیت فعلی راه دارد، به این ترتیب اگر ایمنی در راه وجود نداشته باشد پلیس نسبت به انسداد مسیر اقدام می کند.



رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور گفت: بسته شدن مسیر به شرایط مسیر بستگی دارد، البته ما به پیش بینی ها هم توجه داریم، نیروهای ما شنبه شب در حالت آماده باش بودند، ما در صورتی می توانیم محوری را ببنیدیم که مسیرها فاقد ایمنی لازم باشند