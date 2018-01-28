ترامپ: مشکلات زیادی با اتحادیه اروپا دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی اعلام کرد: مشکلات زیادی با اتحادیه اروپا دارم.

دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه «آی تی وی»، گفت: من مشکلات زیادی با اتحادیه اروپا دارم و زمانی که این موضوع به امور تجاری مربوط می شود می توانند گسترده تر هم شوند.

وی با غیرمنصفانه خواندن سیاست های تجاری اتحادیه اروپا، افزود: «ما نمی توانیم تولیدات خود را (به اتحادیه اروپا) صادر کنیم. در حالی که آنها تولیدات خود را به آمریکا صادر می کنند. عوارضی در کار نیست. عوارض کم است و این عادلانه نیست».

ترامپ در ادامه گفت: «اتحادیه اروپا تنها (طرفی) نیست (که به این صورت رفتار می کند). می توانم بسیاری از کشورها و نهادها را نام ببرم. اما اتحادیه اروپا در قبال آمریکا بسیار بسیار ناعادلانه رفتار می کند. و به نظر من، این موضوع به خود آنها باز خواهد گشت».

رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود: بعضی اوقات در حالی که روی تختخواب مشغول استراحت هستم، پیام های توئیتری ارسال می کنم. !