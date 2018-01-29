افزایش ۵۵ درصدی قیمت پیاز در خراسان جنوبی/روند رشد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری یکشنبه شب در ششمین کمیسیون تنظیم بازار خراسان‌جنوبی بیان کرد: قیمت پیاز طی روز گذشته، یکشنبه، ۵۵ درصد افزایش یافته و روند رشد نیز ادامه دارد.

وی کاهش عرضه را علت افزایش قیمت پیاز دانست و گفت: هر کیلو پیاز درجه دو در یازدهم آبان ماه سال جاری، عمده فروشی هزار و ۴۰۰ تومان و خرده فروشی هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که این میزان در حال حاضر به ترتیب ۲۵ درصد و ۵۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ طی ماه های اخیر بیان کرد: در برخی استان‌ها هنوز شاهد رشد قیمت تخم مرغ هستیم که خوشبختانه قیمت این کالا در خراسان‌جنوبی از میانگین کشوری پایین‌تر است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر روزانه ۲۵ تن تخم مرغ در استان تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه خواستار برگزاری نمایشگاه بهاره در هفته اول اسفند ماه شد و گفت: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز مردم شامل مرغ، برنج و گوشت قرمز عرضه می شود.

داوود شهرکی برپایی نمایشگاه را یکی از راهکار های کنترل بازار دانست و افزود: امید است بتوانیم در نمایشگاه بهاره اقلام مورد نیاز مردم را توزیع کنیم.

گفتنی است؛ برگزاری نمایشگاه بهاره در مرکز استان طی هفته دوم اسفند ماه از مصوبات این جلسه بود.