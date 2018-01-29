به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولیپور مطلق یکشنبه شب در ششمین کمیسیون تنظیم بازار خراسانجنوبی بیان کرد: ذخیرهسازی مرغ منجمد به اندازه نیاز استان برای دو ماه در سردخانهها موجود است و در صورت نیاز به قیمت تنظیم بازار عرضه میشود.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت مرغ در گرو دچار نشدن واحدهای مرغ گوشتی به بیماری است، افزود: اگر بیماری خاصی گریبانگیر واحدهای مرغ گوشتی نشود، قیمت مرغ ثابت میماند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسانجنوبی ادامه داد: از اوایل دی ماه سال جاری قریب به ۲۵۰ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده است.
وی با اشاره به تامین میوه در بازار عید استان بیان کرد: ۲۰۰ تن پرتقال والنسیا و ۲۰۰ تن تامسون برای این ایام خریداری و ذخیره سازی می شود.
ولی پور مطلق بیان کرد: طی سال گذشته به دلیل سرمازدگی برخی محصولات شمال کشور، به ناچار حجم بسیاری از پرتقالهای وارداتی به استان حمل و توزیع شد.
وی با بیان اینکه باید مصرف و سلیقه مردم را نیز در شب عید در نظر بگیریم، گفت: همچنین باید در تهیه و ذخیره سازی، میوه مطلوب با شرایط نگهداری بالا انتخاب شود.
ولی پور مطلق بیان کرد: شرایط تولید دو نمونه پرتقاچل والنسیا و تامسون خوب ارزیابی شده است، اما نگهداری پرتقال تامسون بعد از عید میسر نیست.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسانجنوبی بیان کرد: مصرف شهروندان طی سالهای اخیر نشان از مصرف پرتقال والنسیای جنوب دارد، بنابر این در کمیته راهبردی میوه تنظیم شب عید دو نوع پرتقال تامسون و والنسیای جنوب خریداری میشود.
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