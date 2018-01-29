۶ نفر از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر کشور دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام باند توزیع مواد مخدر خبرداد و گفت: ۲ باندی که در امر توزیع مواد مخدر به صورت کلان در استان های فارس، کرمانشاه و همدان فعالیت داشتند؛ شناسایی شدند.

وی گفت: طی عملیات مشترک با پلیس مواد مخدر کرمانشاه، فارس و همدان حدود ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که بیشتر آنها از نوع تریاک بود کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در این راستا ۳ دستگاه خودرو نیز متوقف شد، گفت: در این عملیات ۶ نفر از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر دستگیر شدند.

سردار کامرانی صالح ادامه داد: همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان ۲ نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر از نوع هرویین را در یک عملیات پلیسی دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در بررسی خودرو این افراد ۲۰ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.

وی از دستگیری همدستان این دو نفر خبر داد و گفت: دو نفر از همدستان این باند و در مجموع ۴ نفر که برای توزیع مواد مخدر هروئین در استان همدان فعالیت می کردند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف محموله سنگین تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در یک عملیات مشترک خبر داد

سردار کامرانی صالح در تشریح این خبر گفت: با کنکاش های اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس همدان بر روی یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر که با شگرد های پیچیده اقدام به انتقال مواد مخدر از استان های جنوبی به استان همدان می کرد؛ این باند قبل از انتقال مواد در شیراز منهدم شد.

وی گفت: این محموله که به طرز ماهرانه ای در یک خودرو سواری جاسازی شده بود در یک تعامل اطلاعاتی و عملیات هدفمند و هوشمندانه با پلیس مبارزه با مواد مخدر شیراز توقیف و ۶۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از محل جاسازی شده خودرو کشف و ضبط و راننده دستگیر شد.