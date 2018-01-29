بی تحرکی و چاقی عامل افزایش چربی خون است

کمال حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میوه ها و سبزیجات که امروز کمتر در سبد غذایی مردم قرار گرفته است عامل پیشگیری بسیاری از بیماریهای مزمن است.
وی به کنترل و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی با داشتن تغذیه سالم اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه میوه و سبزی ها بهترین میان وعده در طول روز است بنابراین با مصرف روزانه میوه و سبزی می توان با بیماری های از جمله فشارخون بالا و چاقی و سرطان مقابله کنیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: حبوبات جانشین مناسبی برای گوشت و منبع خوبی از پروتئین گیاهی است و فیبر موجود در میوه، سبزی ها و حبوبات به کاهش جذب قندها کمک می کند و خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه مصرف انواع سبزی به تعادل هورمونی در دوران بلوغ کمک می کند، ادامه داد: بتاکاراتن به عنوان یک آنتی اکسیدان در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از سرطان نقش مهمی دارد و با مصرف میوه های زرد، نارنجی و قرمز رنگ می توان بتاکاراتن مورد نیاز بدن را تامین کرد.
حیدری گفت: با مصرف روزانه میوه و سبزیهای غنی از پتاسیم مثل جعفری، قارچ، کرفس و لوبیای سبز می توان در مقابل پرفشاری خون و بیماری های قلبی و عروقی ایمن شد.
وی اعلام کرد: همچنین مصرف روزانه میوه و سبزیجات زرد، نارنجی و قرمز به سلامت پوست، مو و قدرت بینایی کمک می کند.
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