پروازهای زنجان به مشهد و بالعکس کنسل شد

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرواز شماره ۶۲۴۹ از مشهد مقدس به زنجان و ۶۲۵۰ از زنجان به مشهد امروز دوشنبه کنسل شد.

وی با بیان اینکه عملیات برف روبی و یخ‎زدایی باند پروازی فرودگاه زنجان به طور مستمر در حال انجام است و مشکلی در زمینه نشست و برخواست هواپیماها در این فروردگاه وجود ندارد، ادامه داد: پرواز زنجان به کیش ساعت ۹ صبح امروز انجام شد.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه با اطلاعات پرواز این فرودگاه از طریق شماره تلفن های ۳۳۳۶۰۳۰۴- ۳۳۳۶۰۳۰۵ تماس داشته باشند.