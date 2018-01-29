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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

مدیر فرودگاه زنجان:

پروازهای زنجان به مشهد و بالعکس کنسل شد

پروازهای زنجان به مشهد و بالعکس کنسل شد

زنجان- مدیر فرودگاه زنجان گفت: پروازهای زنجان به مشهد و بالعکس به علت وضعیت جوی در فرودگاه های مهرآباد و مشهد کنسل شد.

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرواز شماره ۶۲۴۹ از مشهد مقدس به زنجان و ۶۲۵۰ از زنجان به مشهد امروز دوشنبه کنسل شد.

وی با بیان اینکه عملیات برف روبی و یخ‎زدایی باند پروازی فرودگاه زنجان به طور مستمر در حال انجام است و مشکلی در زمینه نشست و برخواست هواپیماها در این فروردگاه وجود ندارد، ادامه داد: پرواز زنجان به کیش  ساعت ۹ صبح امروز انجام شد.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه با اطلاعات پرواز این فرودگاه از طریق شماره تلفن های ۳۳۳۶۰۳۰۴- ۳۳۳۶۰۳۰۵ تماس داشته باشند.

کد مطلب 4213238

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