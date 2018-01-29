به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، عباس جعفری با اشاره به حادثه نشتی لوله اصلی انتقال آب در تقاطع شهدای ۱۵ خرداد، اظهار کرد: از دقایق اولیه که این حادثه به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع‌ داده شد با حضور در محل اقدامات اولیه صورت گرفت.

وی به استقرار خودروهای آب‌کش در محل تقاطع و زیرگذر ۱۵ خرداد اشاره کرد و افزود: از همان دقایق اولیه صبح به سرعت با حضور نیروهای امدادی، سازمان آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس از تردد وسایل نقلیه در محدوده تقاطع جلوگیری شده و ساختمان‌های اطراف تقاطع نیز جهت احتیاط تخلیه شده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینکه نشتی لوله اصلی آب موجب ریزش بخشی از تقاطع ۱۵ خرداد شده‌است، تصریح کرد: خوشبختانه آب به سمت زیرگذر منتقل شده و در سطح میدان جمع‌ نشده است و نیروهای خدمات شهری در حال تخلیه آب از زیرگذر هستند.

جعفری اذعان کرد: نیروهای شهرداری و شرکت آب و فاضلاب در حال بررسی مشکل هستند تا هرچه سریع‌تر معبر برای تردد شهروندان بازگشایی شود.