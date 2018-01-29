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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی خبر داد؛

تخلیه ساختمان‌های محدوده تقاطع شهدای ۱۵ خرداد قم

تخلیه ساختمان‌های محدوده تقاطع شهدای ۱۵ خرداد قم

قم - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: در پی نشتی لوله اصلی انتقال آب در تقاطع شهدای ۱۵ خرداد ساختمان‌های محدوده تقاطع تخلیه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، عباس جعفری با اشاره به حادثه نشتی لوله اصلی انتقال آب در تقاطع شهدای ۱۵ خرداد، اظهار کرد: از دقایق اولیه که این حادثه به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع‌ داده شد با حضور در محل اقدامات اولیه صورت گرفت.

وی به استقرار خودروهای آب‌کش در محل تقاطع و زیرگذر ۱۵ خرداد اشاره کرد و افزود: از همان دقایق اولیه صبح به سرعت با حضور نیروهای امدادی، سازمان آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس از تردد وسایل نقلیه در محدوده تقاطع جلوگیری شده و ساختمان‌های اطراف تقاطع نیز جهت احتیاط تخلیه شده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینکه نشتی لوله اصلی آب موجب ریزش بخشی از تقاطع ۱۵ خرداد شده‌است، تصریح کرد: خوشبختانه آب به سمت زیرگذر منتقل شده و در سطح میدان جمع‌ نشده است و نیروهای خدمات شهری در حال تخلیه آب از زیرگذر هستند.

جعفری اذعان کرد: نیروهای شهرداری و شرکت آب و فاضلاب در حال بررسی مشکل هستند تا هرچه سریع‌تر معبر برای تردد شهروندان بازگشایی شود.

کد مطلب 4213426

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