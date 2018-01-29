ایران به حمایت های خود از حرکت های آزادی بخش ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی با رد اتهامات بی اساس امریکا علیه کشورمان در خصوص مسائل یمن افزود: آنان به طور مستقیم ما را به دخالت در یمن متهم می کنند درحالی که غیرمستقیم، شجاعت، مقاومت و از خودگذشتگی ملت یمن را انکار می کنند.

وی اضافه کرد: ملت یمن با تمدنی چند هزار ساله، ملتی ایثارگرند که در مقابل بیگانگان سال ها، دهه ها و قرن ها ایستادگی کردند و حتما تا به حال موفق شده اند ائتلاف سعودی و امارات را به شکست بکشانند؛ به این علت، متجاوزان به یمن، هیچ راهی ندارند جز اینکه کشوری خارجی مانند ایران را متهم کنند.

ولایتی گفت: البته اگر ما دستمان برسد که از مردم یمن حمایت انسانی کنیم دریغ نخواهیم کرد اما این اتهامات به طور غیرمستقیم انکار شجاعت و مقاومت ملت یمن است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: با این ادعاها مشکلی از امریکا، عربستان و امارات رفع نخواهد شد و اگر عربستان و امارات به سیاست غیرمعقولشان ادامه دهند یمن به باتلاقی مانند ویتنام برای امریکا تبدیل خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: به هر حال علیه جمهوری اسلامی ایران نمی توانند کاری جدی انجام دهند و ما به روش خود در حمایت از حرکت های مردمی آزادی بخش و اسلام خواهانه در منطقه ادامه خواهیم داد و لحظه ای در این مسیر تردید نخواهیم کرد.

بر اساس این گزارش سفرای کشورهای عضو شورای امنیت امروز در ادامه سیاست‌های ایران‌هراسانه دولت امریکا با سفر به واشنگتن در مهمانی ناهار ترامپ حضور می یابند و قرار است نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل آنچه را که به‌ ادعای وی قطعات موشک‌های منتقل‌ شده از ایران به یمن است به این دیپلمات‌ها نشان دهد.