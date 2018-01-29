به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش بر ضرورت ارتقای توان تجهیزاتی و مهارتهای نیروی انسانی در نداجا تاکید کرد و گفت: «آموزش و پژوهش» در راس فعالیتهای این نیرو قرار دارد.
امیر دریادار حسین خانزادی با اشاره به اینکه همواره باید از دفاع مقدس و تجربیات آن الگو بگیریم، اظهار داشت: نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس و مقابله با دشمن متجاوز کارنامه ارزشمندی را از خود به جای گذاشت و توانست در جریان عملیات «مروارید» نیروی دریایی رژیم بعث عراق را عملاً از عرصه جنگ و اثرگذاری خارج کند.
دریادار خانزادی با تاکید بر ضرورت فعالیت در جهت ارتقای توان نیروی دریایی در عرصههای مختلف داخلی و بینالمللی، تصریح کرد: نیروی دریایی با توجه به شرایطی که از دوران دفاع مقدس تاکنون گذرانده و تحریمهای ظالمانهای را که پشت سر گذاشته، اما تلاش میکنیم با فعالیتهای مستمر و سیاستگذاریهای لازم خلأهای موجود را از بین ببریم.
وی با اشاره به نقش نیروی انسانی کارآمد در بازدهی و اثربخشی یک سیستم عنوان کرد: هم در حوزه تجهیزات و هم در رابطه با پرورش نیروی کارآمد و متعهد باید تلاش کرد و در این حوزه پرداختن به مسئله آموزش و پژوهش در راس قرار دارد.
